Изобретательность природы: разнообразное производство бензоксазиноидов разными видами растений

Исследователи из Института химической экологии Макса Планка обнаружили, что бензоксазиноиды, особые соединения, полученные из индола, производятся различными видами растений по-разному. Бензоксазиноиды экологически важны, поскольку они действуют как защитные механизмы против травоядных и обладают противомикробными свойствами.

Биосинтез бензоксазиноидов в кукурузе известен с 1990-х годов, но их присутствие в других видах растений озадачило ученых. Исследовательская группа под руководством Тобиаса Кёлльнера стремилась выяснить, развивалась ли способность производить бензоксазиноиды независимо у разных видов.

Чтобы изучить это, исследователи исследовали два отдаленно родственных вида эвдикотовых растений: крапиву золотистую Lamium galebodolon и растение зебры Aphelandraquarrosa. Они сравнили соединения и гены, экспрессируемые у этих видов, с близкородственными видами, которые не производят бензоксазиноиды. Благодаря этому подходу они определили гены-кандидаты, которые могут играть роль в производстве этих соединений.

Удивительно, но команда обнаружила, что метаболический путь бензоксазиноидов развивался независимо у кукурузы и двух исследуемых видов. Они обнаружили, что были задействованы разные классы ферментов и несвязанные семейства ферментов цитохрома P450, что указывает на разнообразный спектр ферментов, участвующих в одних и тех же реакциях. Такая гибкость метаболизма растений подчеркивает способность природы изобретать различные стратегии производства одних и тех же химических соединений.

Результаты исследователей, опубликованные в Трудах Национальной академии наук, проливают свет на историю эволюции бензоксазиноидов и демонстрируют адаптируемость метаболизма растений. Кроме того, они надеются продолжить исследование биосинтеза бензоксазиноидов в других семействах растений.

Источник: Phys.org, Общество Макса Планка.