Новое исследование показывает, что выветривание горных пород является как поглотителем, так и источником углерода

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, бросает вызов традиционному убеждению, что естественное выветривание горных пород действует исключительно как поглотитель углекислого газа (CO2). Вопреки предыдущему пониманию, исследование показывает, что выветривание горных пород также может быть значительным источником выбросов CO2, сравнимым с выбросами вулканов.

Древний углерод, заключённый в горных породах, играет решающую роль в «геологическом углеродном цикле» Земли, действуя как термостат, регулирующий температуру планеты. Камни хранят огромное количество углерода из останков растений и животных, существовавших миллионы лет назад.

Химическое выветривание происходит, когда определенные минералы в горных породах взаимодействуют с кислотой дождевой воды, поглощая CO2 из атмосферы. Это взаимодействие уравновешивает непрерывные выбросы CO2 в результате вулканической деятельности, поддерживая естественный углеродный цикл, который поддерживает условия на поверхности Земли для жизни.

Однако исследование выявило ранее упускаемый из виду процесс, который приводит к выделению CO2 из камней. Этот процесс происходит, когда породы древнего морского дна, содержащие погребенные растения и животных, поднимаются на поверхность Земли во время формирования горных хребтов, таких как Гималаи или Анды. При воздействии органический углерод в этих породах вступает в реакцию с кислородом воздуха и воды, что приводит к выделению CO2.

Исследовательская группа использовала индикаторный элемент под названием рений и тщательно отобрала пробы речной воды, чтобы количественно оценить выбросы CO2 в результате этого процесса выветривания горных пород. Анализируя количество и расположение органического углерода в поверхностных породах, особенно в склонных к эрозии горных регионах, исследователи смогли определить области со значительными выбросами CO2.

Исследование, проведенное под руководством доктора Джесси Зондервана из факультета наук о Земле Оксфордского университета, показало, что глобальный выброс CO2 в результате выветривания горного органического углерода составляет примерно 68 мегатонн углерода в год. Хотя это количество примерно в 100 раз меньше, чем современные выбросы CO2 от сжигания ископаемого топлива, оно аналогично выбросам CO2, выделяемым вулканами по всему миру, что делает его значительным вкладом в естественный углеродный цикл Земли.

Последствия этого исследования огромны, поскольку оно открывает двери для изучения потенциального воздействия человеческой деятельности и глобального потепления на выбросы природного углерода. Исследователи задаются вопросом, увеличится ли естественное выделение CO2 в следующем столетии.

Понимание этих естественных потоков поможет лучше прогнозировать углеродный баланс Земли и улучшить наше понимание истории климата, сформированного этими выбросами. В исследовании подчеркивается важность учета как человеческих, так и природных источников CO2 при решении проблемы изменения климата.

источники:

– Статья о природе: [вставить источник]

– Исследование под руководством доктора Джесси Зондервана на факультете наук о Земле Оксфордского университета.