Стихийные опасности и стихийные бедствия: анализ коммуникации по снижению рисков

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Новой Зеландии, проливает свет на важность того, как мы общаемся, и определяем риски, связанные с природными явлениями. Исследование, опубликованное в Социально-психологическом бюллетене, подчеркивает влияние, которое различные термины могут оказать на общественное понимание и участие в усилиях по снижению рисков.

Традиционно такие природные явления, как землетрясения, наводнения и ураганы, называют «стихийными катастрофами». Однако в последние годы эта формулировка оказалась под пристальным вниманием. Защитники утверждают, что термин «стихийные бедствия» преуменьшает роль человеческого выбора и поведения в усугублении последствий этих событий. Вместо этого они предлагают использовать термин «стихийные опасности», чтобы передать возможность негативных последствий и важность принятия превентивных мер для снижения риска.

Чтобы изучить потенциальные различия в реакции общественности на эти два термина, исследователи опросили 604 человека в Веллингтоне, Новая Зеландия. Они измерили различные факторы, связанные с подготовкой к риску, включая социальные нормы, убеждения об эффективности подготовки и предполагаемую способность предпринять подготовительные действия.

Интересно, что исследователи обнаружили, что оценки по этим факторам существенно не различались между терминами «стихийные опасности» и «стихийные бедствия». Однако когда дело дошло до намерений отдельных лиц подготовиться к этим событиям, наблюдалось явное несоответствие. Было обнаружено, что намерения подготовиться к стихийным бедствиям являются лучшим предсказателем фактического поведения по сравнению с намерениями подготовиться к стихийным бедствиям.

Основываясь на этих выводах, исследователи подчеркивают необходимость научно обоснованных коммуникационных стратегий при решении вопросов снижения рисков. Крайне важно понять, как широкая общественность интерпретирует и реагирует на термины, используемые в коммуникационных кампаниях. Рассматривая природные явления как стихийные бедствия, а не как стихийные бедствия, можно с большей вероятностью побудить людей предпринять подготовительные действия и снизить ущерб.

Вопросы и ответы:

Вопрос: В чем разница между стихийными бедствиями и стихийными бедствиями?

Ответ: Под стихийными бедствиями подразумеваются потенциальные негативные последствия, возникающие в результате природных явлений, таких как землетрясения, наводнения и ураганы. С другой стороны, стихийные бедствия — это события, которые уже произошли и привели к значительному ущербу, человеческим жертвам и разрушениям.

Вопрос: Почему важно использовать термин «стихийные бедствия» вместо «стихийные бедствия»?

Ответ: Использование термина «стихийные опасности» подчеркивает возможность негативных последствий и необходимость принятия упреждающих мер по снижению риска. Это смещает акцент с обвинения только природы на признание роли человеческого выбора и поведения в усугублении последствий этих событий.

Вопрос: Влияет ли термин, используемый для описания природных явлений, на намерения людей подготовиться к ним?

Ответ: Согласно исследованию, намерения подготовиться к стихийным бедствиям оказались лучшим предсказателем фактического поведения по сравнению с намерениями подготовиться к стихийным бедствиям. Это говорит о том, что термин, используемый при информировании о рисках, может влиять на мотивацию людей предпринимать подготовительные действия.

Вопрос: Что это означает для общественных кампаний по снижению рисков?

Ответ: Общественные кампании по снижению риска должны учитывать структуру и терминологию, используемую для эффективного информирования о важности готовности. Подчеркивая опасность стихийных бедствий и необходимость принятия превентивных мер, эти кампании могут оказать большее влияние на намерения людей подготовиться и в конечном итоге снизить ущерб, причиняемый природными явлениями.

Источник: [Польская ассоциация социальной психологии](https://phys.org/news/2023-10-natural-disasters-hazards-risk-mitigation-campaigns.html).