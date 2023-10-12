На потрясающем инфракрасном изображении NGC 346 обнаружены волокна пыли и газа

Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба сделал захватывающее инфракрасное изображение NGC 346, самой яркой и крупнейшей области звездообразования в Малом Магеллановом Облаке. Расположенная в соседней карликовой галактике Малом Магеллановом Облаке, NGC 346 была объектом интенсивного изучения различными телескопами.

Новое изображение, полученное прибором среднего инфракрасного диапазона Уэбба (MIRI), демонстрирует волокна газа и пыли, украшенные яркими пятнами молодых протозвезд. Синий цвет представляет собой силикаты и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), а красный цвет исходит от теплой пыли, нагретой самыми яркими и массивными звездами региона.

Малое Магелланово Облако — галактика-спутник Млечного Пути, видимая в южном созвездии Тукана. Эта меньшая галактика более примитивна, чем Млечный Путь, и содержит меньше тяжелых элементов, образующихся в результате звездного синтеза и взрывов сверхновых.

Потрясающее изображение бросает вызов прежним ожиданиям, что в SMC будет отсутствовать значительное количество пыли из-за меньшего содержания тяжелых элементов. Присутствие большого количества пыли внутри NGC 346, о чем свидетельствуют как изображение MIRI, так и более раннее изображение, полученное камерой ближнего инфракрасного диапазона Уэбба, удивляет и поднимает вопросы о происхождении и эволюции пыли в SMC.

Мелкие детали и сложные структуры, обнаруженные с помощью инфракрасных наблюдений Уэбба, дают ценную информацию о процессах и условиях звездообразования. Эти наблюдения способствуют нашему пониманию жизненного цикла звезд и формирования галактик во Вселенной.

Источники: НАСА, ЕКА, CSA, STScI, Нолан Хабель (НАСА-Лаборатория реактивного движения), Патрик Кавана (Университет Мейнут).