Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба получил награду за выдающиеся достижения в отрасли

Международная астронавтическая федерация (IAF) признала достижения космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, присудив ему премию «За выдающиеся достижения в отрасли». Престижная награда будет вручена во время Международного астронавтического конгресса 2023 года в Баку, Азербайджан. Это признание предназначено для организаций, которые вывели на мировой рынок новаторские космические технологии.

Заместитель администратора НАСА Пэм Мелрой примет награду от имени НАСА, отметив выдающиеся усилия команды, участвовавшей в проектировании, разработке и эксплуатации телескопа Уэбба. В эту группу входят ЕКА, ККА, Центр космических полетов имени Годдарда НАСА и компания Northrop Grumman.

Космический телескоп Джеймса Уэбба уже внес значительный вклад за короткий промежуток времени. После запуска 25 декабря 2021 года и прохождения ряда сложных развертываний он достиг своей рабочей орбиты в точке Лагранжа L2 Солнце-Земля. Оснащенный чувствительными приборами и большим главным зеркалом, «Уэбб» работает в инфракрасном диапазоне волн, что позволяет ему наблюдать Вселенную с беспрецедентной четкостью и расстоянием.

С момента своего ввода в эксплуатацию телескоп сделал множество открытий. Он получил прямые изображения экзопланет и идентифицировал ключевые молекулы в их атмосферах. Уэбб также отслеживал облака на Титане, спутнике Сатурна, исследовал скопления галактик, визуализировал слабые кольца Урана и обнаружил галактическое слияние Arp 220. Кроме того, он наблюдал галактики, существовавшие, когда Вселенной было всего 350 миллионов лет.

Космический телескоп Джеймса Уэбба, самый большой, самый мощный и самый сложный космический телескоп из когда-либо построенных, продолжит разгадывать тайны нашей Солнечной системы и углубляться в происхождение нашей Вселенной. Эта международная совместная программа, возглавляемая НАСА, ЕКА и Канадским космическим агентством, может революционизировать наше понимание космоса.

Международная астронавтическая федерация, основанная в 1951 году, служит платформой глобального сотрудничества, ее членами являются 75 стран. Его миссия — распространять знания о космосе и способствовать разработке и применению космических средств. Это признание является свидетельством влияния космического телескопа Джеймса Уэбба и его роли в расширении границ научных исследований.

источники:

– Международная астронавтическая федерация (IAF)

- Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.

Определения:

Международная астронавтическая федерация (IAF): организация по пропаганде космоса, способствующая глобальному сотрудничеству в областях, связанных с космосом.

Премия за выдающиеся достижения в отрасли: награда, вручаемая IAF организациям, которые представляют инновационные космические технологии на мировом рынке.

Космический телескоп Джеймса Уэбба: крупнейший и самый сложный космический телескоп, построенный на сегодняшний день под совместным руководством НАСА, ЕКА и Канадского космического агентства. Целью проекта является разгадать тайны нашей солнечной системы и исследовать далекие миры вокруг других звезд и происхождения Вселенной.