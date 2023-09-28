Космический телескоп НАСА Джеймса Уэбба обнаружил углекислый газ на Европе

Астрономы, использующие космический телескоп имени Джеймса Уэбба НАСА (JWST), сделали важное открытие, обнаружив присутствие углекислого газа на Европе, одном из ледяных спутников Юпитера. Это открытие проливает свет на состав и потенциальную обитаемость этой загадочной луны.

Исследователи использовали спектрограф ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRSpec) для наблюдения за замерзшей поверхностью Европы в инфракрасном спектре. Благодаря своим наблюдениям они смогли точно определить наличие углекислого газа в определенной области на поверхности Луны.

Что особенно интригует в этом открытии, так это то, что молекулы углерода, обнаруженные на Европе, не возникли в результате ударов метеоритов или других внешних источников. Это говорит о том, что они естественным образом возникают на самой Луне, возможно, в результате внутренних процессов.

Европа уже давно является объектом научного интереса из-за ее подземного океана жидкой воды. Присутствие углекислого газа добавляет еще один интригующий аспект потенциальной обитаемости Луны. Углерод является фундаментальным строительным блоком жизни, какой мы его знаем, и его присутствие может указывать на возможность существования органических соединений на Европе.

Будущие миссии, такие как Europa Clipper НАСА, будут и дальше исследовать эту удивительную луну и работать над ответом на вопрос, может ли Европа поддерживать жизнь. Открытие углекислого газа является решающим шагом в понимании сложной окружающей среды этого далекого мира.

Ссылки:

– Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба: https://www.nasa.gov/webb

– Space.com: https://www.space.com/