Инженеры НАСА предпринимают шаги по продлению срока службы миссии "Вояджер"

Инженеры НАСА реализуют меры, чтобы космический корабль «Вояджер», запущенный в 1977 году, продолжал межзвездные исследования еще долгие годы. Одна из попыток направлена ​​на накопление остатков топлива внутри узких трубок двигателей, которые жизненно важны для удержания антенн космического корабля направленными на Землю.

Для решения этой проблемы миссия внедрила исправление программного обеспечения, чтобы предотвратить повторение сбоя, который затронул «Вояджер-1» в прошлом году. Этот патч предназначен для защиты «Вояджера-1» и его близнеца «Вояджера-2» от повторного возникновения такого же сбоя.

Двигатели космического корабля «Вояджер» имеют решающее значение для поддержания связи с Землей. Чтобы уменьшить накопление остатков топлива в узких трубках, космическому кораблю будет разрешено вращаться немного дальше в каждом направлении перед запуском двигателей. Это уменьшит частоту срабатываний двигателей. Корректировки диапазона вращения двигателя были внесены путем отправки команд в сентябре и октябре, и теперь космический корабль может двигаться почти на 1 градус дальше в каждом направлении, чем раньше.

Команда ожидает, что эти меры отложат полное засорение впускных трубок топлива двигателя как минимум еще на пять лет, а возможно, даже дольше. В будущем могут быть предприняты дополнительные шаги для дальнейшего продления срока службы двигателей.

Помимо решения проблем с настройкой двигателя, инженеры НАСА создали программный патч для исправления проблемы, которая приводила к искажению отчетов о состоянии бортового компьютера «Вояджера-1» в 2022 году. Патч действует как страховой полис, предотвращая повторение проблемы и обеспечивая долговечность. зондов.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» преодолели впечатляющее расстояние: «Вояджер-1» преодолел расстояние в 15 миллиардов миль, а «Вояджер-2» — более 12 миллиардов миль от Земли. Из-за возраста космического корабля и значительной задержки связи существует риск того, что патч может иметь непредвиденные последствия. Чтобы снизить этот риск, «Вояджер-2» первым получит патч и послужит испытательным стендом для своего близнеца.

Миссия "Вояджер", первоначально запланированная всего на четыре года, намного превзошла свои первоначальные цели. Помимо посещения Сатурна и Юпитера, «Вояджер-2» стал первым космическим кораблем, встретившим Уран и Нептун. Позже миссия была расширена и теперь отправляет зонды за пределы гелиосферы — защитного пузыря из частиц и магнитных полей, созданных Солнцем. «Вояджер-1» достиг гелиопаузы в 2012 году, а «Вояджер-2» — в 2018 году.

Миссии «Вояджер» являются важной частью Обсерватории гелиофизической системы НАСА, спонсируемой Отделом гелиофизики Дирекции научных миссий в Вашингтоне. Лаборатория реактивного движения Калифорнийского технологического института построила и управляет космическим кораблем «Вояджер».

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)

- Информация о космическом корабле НАСА «Вояджер»