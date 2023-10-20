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Наука

НАСА предпринимает шаги по продлению миссии космического корабля "Вояджер"

ByВики Ставропулу

Октябрь 20, 2023
НАСА предпринимает шаги по продлению миссии космического корабля "Вояджер"

Инженеры миссии НАСА «Вояджер» реализуют меры, гарантирующие, что космические корабли «Вояджер-1» и «Вояджер-2» продолжат исследовать межзвездное пространство в ближайшие годы. Одним из направлений их усилий является устранение остатков топлива, которые накапливаются внутри узких трубок некоторых двигателей космического корабля. Это накопление может помешать двигателям удерживать антенны направленными на Землю для связи. Команда предпринимает шаги, чтобы замедлить наращивание, позволяя космическому кораблю вращаться немного дальше в каждом направлении перед запуском двигателей, что уменьшит частоту срабатываний. Эти корректировки были тщательно спланированы, чтобы свести к минимуму влияние на миссию и обеспечить сбор ценных научных данных.

Команда инженеров также загружает исправление программного обеспечения, чтобы предотвратить повторение сбоя, произошедшего на «Вояджере-1» в прошлом году. Сбой был вызван неправильной подачей команд системы определения ориентации и управления (AACS). Патч призван защитить космические корабли в будущем и обеспечить их работу как можно дольше. Он был тщательно рассмотрен и проверен для снижения любых рисков, которые могут возникнуть в результате его внедрения. «Вояджер-2» сначала получит патч в качестве испытательного стенда, прежде чем он будет применен к «Вояджеру-1», который находится дальше от Земли и, следовательно, содержит более ценные данные.

«Вояджер-1» и «Вояджер-2» уже преодолели огромные расстояния от Земли: «Вояджер-1» находится на расстоянии более 15 миллиардов миль, а «Вояджер-2» — на расстоянии более 12 миллиардов миль. Команда миссии рассчитывает, что с реализованными мерами космический корабль продолжит эксплуатироваться еще как минимум пять лет, а то и дольше. Миссии «Вояджер» предоставляют бесценные данные о межзвездном пространстве и стали важной вехой в освоении космоса.

Источники: НАСА.

By Вики Ставропулу

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