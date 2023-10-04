НАСА начинает важные испытания обновленного двигателя RS-25 для миссий «Артемида»

НАСА готовится провести серию испытаний обновленного двигателя RS-25, который будет использоваться в ракете Space Launch System (SLS) для будущих миссий Artemis на Луну. Испытания пройдут на испытательном стенде Фреда Хейза в Космическом центре НАСА Стеннис в Миссисипи. Серия сертификационных испытаний, которая продлится до 2024 года, будет состоять из 12 испытаний, каждое продолжительностью не менее 500 секунд, для имитации фактической продолжительности запуска.

В испытаниях будет использоваться опытный двигатель Е0525 для доработки и сертификации конструкции двигателя РС-25. Эти испытания предоставят важные данные о производительности и надежности двигателя. Цель испытаний — убедиться, что двигатель работает по назначению, безопасно доставляя полезные грузы НАСА и астронавтов на Луну и за ее пределы.

Обновленный двигатель РС-25 оснащен новыми компонентами, такими как сопло, гидроприводы, гибкие воздуховоды и турбонасосы. Испытания будут проводиться на уровнях мощности от 80% до 113% с целью установления надежных запасов безопасности. Новые двигатели RS-25 могут достигать мощности до 111% по сравнению с модифицированными главными двигателями космического корабля "Шаттл", использовавшимися в первоначальных миссиях "Артемида", которые могут достигать мощности до 109%.

После завершения испытаний НАСА в партнерстве с Aerojet Rocketdyne, ведущим подрядчиком двигателей SLS, изготовит 24 новых двигателя RS-25 с обновленной конструкцией. Эти двигатели будут использоваться в миссии «Артемида-5», запланированной на 2028 год. Это знаменует собой важную веху для НАСА, поскольку оно стремится возобновить производство двигателей RS-25.

Хотя прогресс в подготовке к миссии «Артемида» является многообещающим, существуют опасения по поводу доступности ракеты SLS. В недавнем отчете подчеркивается высокая стоимость ракеты и ставится под сомнение ясность фактических затрат и возможность будущих задержек. Существует необходимость переоценки расходов НАСА на программу SLS.

источники:

- НАСА

- Гизмодо