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Наука

НАСА готовится к активным космическим миссиям в 2024 году

ByРоберт Эндрю

27 октября, 2023
НАСА готовится к активным космическим миссиям в 2024 году

НАСА продолжает расширять границы освоения космоса, организовав множество предстоящих миссий, запуск которых запланирован на ближайшие месяцы. Хотя некоторые из них уже были рассмотрены, например, эксперимент по изучению атмосферных волн (AWE) и миссия «Артемида II», на горизонте есть еще одна захватывающая миссия: миссия Space X Crew-8.

Запланированная на середину февраля 2024 года миссия Crew-8 является частью программы коммерческих экипажей НАСА и будет включать в себя полет экипажа на Международную космическую станцию ​​(МКС). Это восьмой полет коммерческого экипажа НАСА с использованием космического корабля Crew Dragon, что делает его важной вехой в усилиях агентства по исследованию космоса.

Экипаж миссии был тщательно отобран, в его состав вошли астронавты НАСА Мэтью Доминик (командир), Майкл Бэрратт (пилот), Джанетт Эппс (специалист миссии) и космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин (специалист миссии). Вместе они поделятся своим опытом и отправятся в это новаторское путешествие.

Помимо миссии Crew-8, у НАСА плотный график на 2024 год. Летные испытания экипажа Starline (CFT) запланированы на середину апреля, а в середине августа последует миссия Crew-9. Кроме того, 10-я миссия по ротации экипажей запланирована на начало 2025 года, что продемонстрирует приверженность НАСА постоянному прогрессу в освоении космоса.

Пока НАСА готовится к этим миссиям, продолжается плановое техническое обслуживание и обработка ракеты Crew-8 Space X Falcon 9 и космического корабля Dragon. Внимание к деталям гарантирует, что все системы находятся в оптимальном состоянии, обеспечивая успешный запуск и выполнение миссии.

С каждой миссией НАСА расширяет границы человеческих знаний и продвигает человечество дальше в космос. Эти предстоящие миссии представляют собой неустанное стремление агентства к научным открытиям и прокладывают путь для будущих исследований космоса.

Вопросы и ответы:

1. В чем заключается миссия «Экипажа-8»?
Миссия Crew-8 является частью программы коммерческих экипажей НАСА и включает в себя полет экипажа на Международную космическую станцию ​​с использованием космического корабля Crew Dragon.

2. Кто входит в состав экипажа миссии «Экипаж-8»?
В состав экипажа миссии «Экипаж-8» входят астронавты НАСА Мэтью Доминик (командир), Майкл Бэрратт (пилот), Джанетт Эппс (специалист миссии) и космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин (специалист миссии).

3. Какие еще миссии НАСА планирует на 2024 год?
Другие миссии, запланированные на 2024 год, включают летные испытания экипажа Starline (CFT) в середине апреля, миссию Crew-9 в середине августа и 10-ю миссию по ротации экипажа, запланированную на начало 2025 года.

4. Как НАСА готовится к предстоящим миссиям?
В настоящее время НАСА проводит плановое техническое обслуживание и обработку ракеты Crew-8 Space X Falcon 9 и космического корабля Dragon, чтобы обеспечить оптимальную производительность во время миссии.

источники:
– Твиттер коммерческой команды НАСА: https://twitter.com/Commercial_Crew/status/1448006762697675779

By Роберт Эндрю