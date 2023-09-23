Никогда ранее не встречавшаяся мозаика Луны раскрывает беспрецедентные детали южного полюса Луны

НАСА поделилось захватывающей мозаикой Луны, предлагая невиданный ранее вид на Южный полюс Луны. Мозаика, созданная с использованием изображений с камеры Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) и ShadowCam, обеспечивает беспрецедентную детализацию региона, включая живописный кратер Шеклтон. Этот кратер представляет большой интерес для ученых, поскольку считается, что он содержит отложения льда или других замороженных летучих веществ.

Изображение под названием «Лунная соната» демонстрирует мощь двух камер, работающих вместе. LROC делает подробные изображения лунной поверхности, но имеет ограничения при фотографировании затененных участков, на которые никогда не попадает прямой солнечный свет. Напротив, ShadowCam в 200 раз более светочувствителен, чем LROC, и превосходно снимает объекты в условиях крайне низкой освещенности.

Объединив изображения с обоих инструментов, аналитики могут создать полную визуальную карту рельефа и геологических особенностей Луны, охватывающую как самые яркие, так и самые темные области. Мозаика особенно подчеркивает постоянно затененные участки кратера Шеклтон, показывая сложные детали его внутреннего пола и стен благодаря изображениям ShadowCam. С другой стороны, освещенные солнцем участки мозаики, включая край и бока кратера, являются результатом снимков, собранных LROC.

Кратер Шеклтон имеет дополнительное значение, поскольку предполагается, что он станет одним из потенциальных мест посадки миссии НАСА «Артемида III» в 2025 году. Целью этой миссии является исследование этого неизведанного региона, который никогда раньше не посещался людьми.

Недавняя успешная мягкая посадка индийского корабля «Чандраян-3» вблизи южного полюса Луны является еще одним примером растущего интереса и исследования этого особого лунного региона.

источники:

- НАСА

- CNET