Выход в открытый космос отложен из-за продолжения расследования утечки охлаждающей жидкости

Запланированный выход в открытый космос на Международной космической станции был отложен из-за продолжающегося расследования утечки охлаждающей жидкости. Выход в открытый космос, первоначально запланированный на 19 октября, теперь состоится позднее в этом году. Инженерам требуется дополнительное время для завершения анализа утечки охлаждающей жидкости, произошедшей 9 октября. Хотя охлаждающая жидкость не представляет опасности для экипажа, принимаются меры предосторожности, чтобы предотвратить любую потенциальную деградацию оборудования, вызванную попаданием небольших следов вещества во внутренние системы.

Перенос графика выхода в открытый космос не влияет на работу космической станции, поскольку запланированные задачи выхода в открытый космос не зависят от времени. Между тем, еще два выхода в открытый космос запланированы на конец этого года. 30 октября астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели совершат выход в открытый космос США-89. В их задачи входит снятие неисправного блока электроники и замена узла подшипника поворотной платформы. Для обоих астронавтов это будет первый выход в открытый космос.

В ходе другого выхода в открытый космос астронавт НАСА Лорал О'Хара и астронавт ЕКА Андреас Могенсен проведут выход в открытый космос США 90. В задачи этого выхода входит сбор образцов для анализа присутствия микроорганизмов на внешней стороне космической станции и выполнение работ по техническому обслуживанию, включая замену камеры высокого разрешения.

Помимо американских выходов в открытый космос, 25 октября российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб планируют выйти в открытый космос. В их задачи будет входить установка синтетической радиолокационной системы связи и развертывание наноспутника для испытания технологии солнечного паруса.

Продолжающиеся исследования и выходы в открытый космос демонстрируют регулярное техническое обслуживание и ремонт, которые необходимы для безопасной и эффективной эксплуатации Международной космической станции.

источники:

- НАСА