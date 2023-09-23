Космический корабль НАСА OSIRIS-REx выпустит капсулу с образцом астероида для посадки в пустыне Юты

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx собирается выпустить капсулу с образцом материала, содержащую материал астероида Бенну, который затем приземлится в пустыне Юты. Космический корабль, известный как «Происхождение», «Спектральная интерпретация», «Идентификация ресурсов и безопасность – Исследователь Реголита» (OSIRIS-REx), собрал образец камня и пыли с поверхности Бенну в 2020 году. Во время пролета мимо Земли космический корабль сбросит капсулу с образцами, чтобы земля.

Астероиды — это остатки первых дней существования нашей Солнечной системы, возраст которых составляет 4.5 миллиарда лет. Они служат капсулами времени, сохраняя историю нашей Солнечной системы и потенциально храня подсказки о происхождении и эволюции нашей Солнечной системы. Изучая образцы непосредственно с астероида, такого как Бенну, ученые могут получить ценную информацию о прибытии важнейших элементов, таких как вода и органические молекулы, которые имеют решающее значение для жизни на Земле.

Бенну считается потенциально опасным астероидом с небольшой вероятностью столкновения с Землей в ближайшие 300 лет. Понимание его состава на основе собранной выборки может помочь в разработке эффективных стратегий защиты. Кроме того, образцы, доставленные непосредственно из космоса, сохраняют тонкие особенности, которые могут быть потеряны при попадании метеорита в атмосферу Земли.

Непосредственно возвращенные образцы могут ответить на научные вопросы, которые дистанционные наблюдения не могут полностью решить. Образец Бенну дает четкое представление о его источнике и геологическом контексте, который часто неизвестен метеоритам, найденным на Земле. Кроме того, богатая углеродом химия Бенну дает представление об органических молекулах, имеющих отношение к биологии.

Образец будет храниться в специальной лаборатории в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для сохранения его состояния. Ученые всего мира будут иметь доступ к этим образцам для исследовательских целей, а часть будет зарезервирована для будущих поколений. НАСА будет вести прямую трансляцию приземления капсулы с образцом OSIRIS-REx на своих официальных платформах в социальных сетях.

Источник: Сингх Рахул Сунилкумар – [источник без URL]

Определения:

– OSIRIS-REx: происхождение, спектральная интерпретация, идентификация ресурсов и безопасность – космический корабль Regolith Explorer.

– Бенну: астероид, который считается небесным пережитком первых дней существования нашей Солнечной системы.

– Капсула с образцами: контейнер, в котором хранятся образцы, собранные с астероида Бенну.

– Пустыня Юты: место приземления капсулы с образцом.

– Химия углерода: изучение химических свойств и реакций углеродных соединений.

– Кураторская лаборатория: специализированная лаборатория для сохранения и изучения драгоценных образцов.

источники:

– Сингх Рахул Сунилкумар – [источник без URL]