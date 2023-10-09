Солнечный зонд НАСА «Паркер» установил новый рекорд скорости во время облета Солнца

Солнечный зонд НАСА «Паркер» достиг рекордной скорости в 635,266 17 километров в час, что сделало его самым быстрым объектом, созданным человеком. Этот рубеж был достигнут во время 586,000-го витка космического корабля вокруг Солнца. Предыдущий рекорд в 10 XNUMX километров в час был установлен во время XNUMX-го пролета Солнца в начале этого года.

В дополнение к своей впечатляющей скорости, солнечный зонд Паркер также достиг рекордной близости к Солнцу, пройдя на расстояние в 7.26 миллиона километров от поверхности звезды. Это превосходит предыдущий рекорд и предоставляет ценные данные о внешней короне, самом внешнем слое Солнца.

Основная цель солнечного зонда Паркер, запущенного в 2018 году, — исследовать тайну нагрева короны. Ученые уже давно задаются вопросом, почему корона горячее, чем слои непосредственно под ней. Совершив 24 оборота вокруг Солнца к 2025 году, зонд призван пролить свет на это явление.

Одним из важных аспектов миссии является способность космического корабля проводить прямые наблюдения изнутри короны. Это позволит ученым лучше понять атмосферу Солнца и получить представление о солнечном ветре, который представляет собой постоянный отток солнечного материала от Солнца со скоростью один миллион миль в час.

Наблюдения с помощью солнечного зонда Паркер также будут способствовать пониманию того, как солнечные извержения могут представлять опасность для астронавтов и космических технологий, путем изучения энергетических частиц, образующихся во время этих событий.

Чтобы защитить себя от экстремальных условий вблизи Солнца, зонд оснащен экраном из углеродного композита толщиной 4.5 дюйма. Этот щит сохраняет научные инструменты при комнатной температуре. Другие важные системы на борту космического корабля включают систему охлаждения солнечных батарей и системы устранения неисправностей.

Солнечный зонд НАСА «Паркер» — это важнейшая миссия, цель которой — разгадать тайны Солнца и его влияние на нашу планету и исследование космоса. Собирая ценные данные о короне, солнечном ветре и солнечных извержениях, ученые надеются улучшить наше понимание и способность прогнозировать явления космической погоды.

Определения:

Корона: Самый внешний слой атмосферы Солнца, более горячий, чем нижние слои.

Самый внешний слой атмосферы Солнца, более горячий, чем нижние слои. Солнечный ветер: Постоянный отток солнечного материала от Солнца со скоростью один миллион миль в час.

источники:

Прямая наука

Space.com