Астронавт, застрявший в космосе, побил рекорд самой продолжительной миссии

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио побил рекорд по продолжительности полета американского астронавта после того, как он застрял в космосе. Рубио должен был вернуться на Землю через шесть месяцев после запуска на Международную космическую станцию ​​(МКС) в сентябре 2022 года. Однако из-за сбоя во время обратного полета он застрял на низкой околоземной орбите, в результате чего его пребывание продлилось более чем на год. В понедельник Рубио превзошел предыдущий рекорд в 355 дней, установленный Марком Ванде Хеем в 2022 году. Он должен вернуться на Землю не ранее 27 сентября, отметив в общей сложности 371 день на околоземной орбите. Это достижение также делает его одним из шести человек, проведших год в космосе.

В интервью программе «Доброе утро, Америка» на канале ABC Рубио подчеркнул важность своего длительного пребывания в космосе. Он подчеркнул важность понимания того, как человеческое тело адаптируется и выдерживает, чтобы оптимизировать работу во время будущих космических миссий на Луну, Марс и за его пределы. Путешествие Рубио на МКС было уникальным, поскольку он стал первым американским астронавтом, полетевшим на российской ракете «Союз» с апреля 2021 года. Это было частью соглашения об обмене местами между НАСА и Роскосмосом.

Инцидент, в результате которого Рубио оказался в затруднительном положении, был связан с утечкой охлаждающей жидкости из космического корабля «Союз». Помимо Рубио, пострадали космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Утечка сделала космический корабль непригодным для возвращения на Землю, в результате чего их пребывание на МКС было продлено еще на шесть месяцев. Они собираются вернуться на Землю позднее в этом месяце.

Неожиданная и продолжительная миссия Рубио дает ценную информацию о выносливости человеческого тела в космосе. Он накапливает знания, которые будут способствовать будущему успеху миссий по исследованию дальнего космоса. Чтобы узнать больше о космических полетах, посетите специальную страницу Gizmodo «Космические полеты».