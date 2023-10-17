НАСА призывает научное сообщество максимально увеличить научный потенциал римского космического телескопа

НАСА заручается помощью научного сообщества, чтобы гарантировать, что римский телескоп Нэнси Грейс, также известный как Римский космический телескоп, сможет предоставить полное представление о Вселенной сразу после его запуска в 2027 году. Благодаря широкому полю зрения Целью Римского космического телескопа является проведение масштабных наблюдений за далекими галактиками и помощь ученым в разгадке тайн темной материи и темной энергии, на долю которых приходится 95% энергии и материи в космосе.

Чтобы справиться с огромными объемами данных, которые соберет телескоп, ученые работают над алгоритмами машинного обучения для выявления закономерностей и явлений. Сотрудничество других телескопов, таких как космический телескоп Хаббл, космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), обсерватория Кека и японский PRIME, поможет в разработке плана наблюдений за Романом, включая выбор целей и исследование регионов. Кроме того, Римский космический телескоп будет сотрудничать с PRIME для изучения объектов с помощью гравитационного линзирования, а также с Хабблом для изучения древних галактик и построения более полной картины космической истории. Телескоп также будет работать в тандеме с JWST, обеспечивая более широкий обзор космоса и определяя цели для детального изучения JWST.

Подготовительная работа для Римского космического телескопа — это сложный и взаимосвязанный процесс, в котором участвуют различные научные группы, сотрудничающие для обеспечения бесперебойной работы. Эти усилия заложат основу для мощных научных открытий и максимизируют потенциал инструмента. Используя опыт и сотрудничество научного сообщества, НАСА стремится запустить Римский космический телескоп, полностью готовый к исследованию чудес Вселенной.

источники:

– Калифорнийский технологический институт-IPAC/R. Повредить

– Доминик Бенфорд, научный сотрудник программы НАСА

– Джули МакЭнери, старший научный сотрудник проекта Римского космического телескопа в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.