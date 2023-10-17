CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

НАСА призывает научное сообщество максимально увеличить научный потенциал римского космического телескопа

ByВики Ставропулу

Октябрь 17, 2023
НАСА призывает научное сообщество максимально увеличить научный потенциал римского космического телескопа

НАСА заручается помощью научного сообщества, чтобы гарантировать, что римский телескоп Нэнси Грейс, также известный как Римский космический телескоп, сможет предоставить полное представление о Вселенной сразу после его запуска в 2027 году. Благодаря широкому полю зрения Целью Римского космического телескопа является проведение масштабных наблюдений за далекими галактиками и помощь ученым в разгадке тайн темной материи и темной энергии, на долю которых приходится 95% энергии и материи в космосе.

Чтобы справиться с огромными объемами данных, которые соберет телескоп, ученые работают над алгоритмами машинного обучения для выявления закономерностей и явлений. Сотрудничество других телескопов, таких как космический телескоп Хаббл, космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), обсерватория Кека и японский PRIME, поможет в разработке плана наблюдений за Романом, включая выбор целей и исследование регионов. Кроме того, Римский космический телескоп будет сотрудничать с PRIME для изучения объектов с помощью гравитационного линзирования, а также с Хабблом для изучения древних галактик и построения более полной картины космической истории. Телескоп также будет работать в тандеме с JWST, обеспечивая более широкий обзор космоса и определяя цели для детального изучения JWST.

Подготовительная работа для Римского космического телескопа — это сложный и взаимосвязанный процесс, в котором участвуют различные научные группы, сотрудничающие для обеспечения бесперебойной работы. Эти усилия заложат основу для мощных научных открытий и максимизируют потенциал инструмента. Используя опыт и сотрудничество научного сообщества, НАСА стремится запустить Римский космический телескоп, полностью готовый к исследованию чудес Вселенной.

источники:
– Калифорнийский технологический институт-IPAC/R. Повредить
– Доминик Бенфорд, научный сотрудник программы НАСА
– Джули МакЭнери, старший научный сотрудник проекта Римского космического телескопа в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Шепот Пандо: слушая дрожащего гиганта

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Ледниковый щит Гренландии может оказаться более устойчивым к глобальному потеплению, чем считалось ранее

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Черные дыры могут существовать в идеально сбалансированных парах, показывают исследования

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Шепот Пандо: слушая дрожащего гиганта

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Ледниковый щит Гренландии может оказаться более устойчивым к глобальному потеплению, чем считалось ранее

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Черные дыры могут существовать в идеально сбалансированных парах, показывают исследования

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Путешествие на астероид 16 «Психея»: исследование зарождения Солнечной системы

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев