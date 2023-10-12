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Зонд НАСА OSIRIS-REx доставил образцы с астероида Бенну, содержащие ценные сведения о формировании Земли

ByВики Ставропулу

Октябрь 12, 2023
Зонд НАСА OSIRIS-REx доставил образцы с астероида Бенну, содержащие ценные сведения о формировании Земли

Ученые объявили, что камни и почва, собранные с астероида Бенну зондом НАСА OSIRIS-REx, содержат водосодержащие глинистые минералы и высокие концентрации углерода. Эти образцы, которые были доставлены на Землю в прошлом месяце, дают критическое представление о формировании нашей планеты и подтверждают теории о прибытии воды на Землю в древние времена.

По словам Данте Лауретты, главного исследователя миссии по возвращению образцов с астероида, глинистые минералы, обнаруженные в образцах, содержат воду внутри своей кристаллической структуры. Эти минералы, возможно, попали на Землю миллиарды лет назад, сделав нашу планету пригодной для жизни и способствуя существованию океанов, озер, рек и дождей.

Неожиданное обнаружение пыли и мелких фрагментов Бенну внутри капсулы для возврата проб задержало открытие и проверку механизма отбора проб. Однако первоначальное исследование астероидной пыли с помощью мощного электронного микроскопа уже выявило наличие водосодержащих глинистых минералов, сульфидов и значительного количества углерода.

Сульфиды важны для планетарной эволюции, процессов плавления и биологии, поскольку они играют роль в образовании аминокислот, которые обеспечивают структуру белков. Администратор НАСА Билл Нельсон подчеркнул, что молекулы углерода и воды, обнаруженные в образцах, имеют решающее значение для понимания формирования нашей собственной планеты и происхождения элементов, которые могли привести к возникновению жизни.

Как только механизм сбора образцов будет открыт, весь образец будет классифицирован: часть будет зарезервирована для изучения командой OSIRIS-REx, а меньшие части будут переданы международным партнерам. Остальные будут отобраны для дальнейшего анализа учеными со всего мира.

Миссия OSIRIS-REx направлена ​​на изучение материалов, присутствующих во время зарождения Солнечной системы, а также исследование состава и эволюции астероидов, чтобы лучше понять происхождение океанов Земли и потенциальные риски столкновений с астероидами. Образцы, возвращенные с Бенну, дают ценную информацию об этих областях исследований и создают основу для дальнейших научных открытий.

источники:
- (исходная статья)

By Вики Ставропулу

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