Миссия НАСА «Психея»: исследование ценного астероида

НАСА готовится к необычной миссии, запуск которой намечен на 12 октября. Миссия вращается вокруг космического корабля «Психея», который отправится к астероиду, используя солнечную электрическую двигательную установку. Эта инновационная двигательная система использует энергию Солнца для генерации заряженных частиц, продвигающих космический корабль вперед.

Что делает эту миссию по-настоящему примечательной, так это сама цель – астероид стоимостью более 10,000 XNUMX квадриллионов долларов США. Если представить это в перспективе, то оно превосходит общую стоимость всего золота на Земле. Миссию планируется запустить из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде на борту тяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy.

Основная цель миссии Psyche — провести комплексное исследование астероида. Это исследование может дать ценную информацию о раннем формировании нашей планеты и природе планетарных ядер. Составляя карту поверхности астероида и исследуя его свойства, ученые надеются получить более глубокое понимание его состава и происхождения.

Помимо своей научной значимости, эта миссия может иметь глубокие последствия для мировой экономики. Огромная ценность, связанная с этим небесным телом, открывает возможность для потенциальной эксплуатации ресурсов в будущем.

Миссия «Психея» возглавляется Университетом штата Аризона и является частью программы НАСА «Дискавери». НАСА тщательно подготовилось к запуску, следя за тем, чтобы все было в полном порядке. В случае успеха эта новаторская миссия может революционизировать наше понимание астероидов и их потенциальной экономической ценности.

источники:



НАСА



Университет штата Аризона