Путешествие на астероид Психика: что нужно знать

Запуск космического корабля НАСА «Психея» к поясу астероидов был отложен из-за плохих погодных условий. Ученые стремятся исследовать астероид Психея, который может быть металлическим объектом и, возможно, ядром молодой планеты.

Запуск запланирован на пятницу в 10:19 по восточному времени из Космического центра Кеннеди. Космический корабль будет нести ракета Falcon Heavy компании SpaceX. Вы можете посмотреть запуск в прямом эфире на телеканале NASA TV и на канале агентства на YouTube.

Возможность мгновенного запуска существует каждый день, а прогноз погоды на пятницу показывает 85-процентную вероятность успешного старта. Миссия должна быть запущена к 25 октября, чтобы гарантировать, что космический корабль сможет достичь астероида.

Психея, названная в честь греческой богини души, была открыта в 1852 году. Многолетние наблюдения показали, что Психея отличается от других астероидов в регионе между Марсом и Юпитером. Похоже, что он сделан в основном из металла, но недавние измерения показывают, что он также может содержать камень или пустое пространство.

В мае 2026 года космический корабль «Психея» будет использовать гравитацию Марса как рогатку, чтобы направиться к астероиду. Ожидается, что он достигнет Психеи в августе 2029 года, преодолев 2.2 миллиарда миль. Космический корабль проведет на орбите астероида не менее 26 месяцев, проводя различные исследования и используя разнообразные инструменты.

источники:

- НАСА

- Нью-Йорк Таймс