НАСА успешно запускает миссию Psyche для исследования богатого металлами астероида

НАСА добилось успешного запуска миссии «Психея», целью которой является исследование астероида, богатого ценными металлами, такими как золото, алмаз и платина. Космический корабль «Психея» был запущен 13 октября в 10:19 по восточному времени из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде на ракете Falcon Heavy.

Это знаменует собой важную веху для Falcon Heavy компании SpaceX, поскольку это первая межпланетная миссия ракеты, а также ее первая научная миссия в рамках программы запуска услуг НАСА. Два боковых ускорителя Falcon Heavy успешно приземлились на Земле на станции космических сил на мысе Канаверал, что сделало это четвертой посадкой для каждого ускорителя.

Космический корабль отправится в шестилетнее путешествие на расстояние примерно 3.6 миллиарда километров, чтобы достичь астероида Психея, который вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Эта миссия предоставит НАСА возможность исследовать мир, состоящий в основном из металла, в частности из железных ядер.

Во время примерно шестилетнего путешествия НАСА проведет первую демонстрацию оптической связи за пределами Луны, используя свою технологию Deep Space Optical Communications (DSOC). DSOC будет работать в течение первых двух лет миссии и обеспечит оптическую связь на гораздо больших расстояниях, чем это было возможно ранее.

Помимо DSOC, космический корабль Psyche оснащен несколькими приборами, в том числе двумя мультиспектральными формирователями изображений, двумя магнитометрами, а также спектрометром гамма-излучения и нейтронов. Эти инструменты помогут составить карту и изучить состав астероида по прибытии.

Ожидается, что космический корабль «Психея» достигнет астероида Психея в 2029 году после круиза на солнечной энергии. Он проведет 26 месяцев на орбите астероида, проводя обширные исследования, чтобы улучшить наше понимание формирования планетных ядер.

Источники: НАСА, SpaceX.