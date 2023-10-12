Миссия НАСА «Психика»: исследование астероида с металлическим ядром

Миссия НАСА «Психея», запуск которой запланирован на пятницу 13 октября, направлена ​​на исследование астероида 16 «Психея», ядро ​​которого богато металлами. Космический корабль будет запущен ракетой SpaceX Falcon Heavy и, как ожидается, достигнет астероида в 2029 году.

Астероид 16 Психея, названный в честь древнегреческой принцессы, представляет собой массивный астероид М-типа, вращающийся вокруг Солнца в главном поясе астероидов. Его диаметр составляет более 230 км, и он содержит такие металлы, как железо и кобальт. Цель миссии — определить происхождение 16 Psyche и похоже ли оно на железное ядро ​​планеты.

Чтобы безопасно достичь астероида, космический корабль «Психея» будет использовать солнечно-электрическую двигательную установку, которая создает умеренную тягу, но может работать непрерывно в течение длительных периодов времени. Эта технология требует достаточного количества солнечного света, чтобы солнечные панели космического корабля могли генерировать электроэнергию. Другая миссия НАСА, «Люси», также использует этот тип двигателя.

Миссия Psyche направлена ​​на достижение двух основных целей. Во-первых, он стремится исследовать процесс формирования планет путем изучения обнаженного планетарного ядра. Космический корабль оснащен рядом научных инструментов, в том числе имиджером для картирования поверхности астероида, гравитационным экспериментом для определения его внутренней структуры и спектрометром для анализа его минерального состава.

Кроме того, миссия стремится выяснить, возможна ли добыча металлов на 16 Психея. Учитывая богатую металлами природу астероида, Forbes назвал его «астероидом стоимостью в квадриллион долларов». Непосредственное посещение астероида позволяет ученым проверить текущие модели формирования планет.

В случае успеха миссия «Психея» предоставит ученым ценные данные для анализа и углубления нашего понимания формирования планет. Космический корабль также попытается обнаружить остатки магнитного поля на астероиде, что укажет на то, что его внутренняя часть когда-то была расплавленной и подверглась дифференциации.

Хотя путешествие к этому небольшому объекту является непростым, миссия может принести важные научные открытия и потенциально открыть возможность добычи ценных металлов в космосе.

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