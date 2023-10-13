Космический корабль НАСА «Психика» проводит захватывающий эксперимент с лазерной технологией

Космический корабль НАСА «Психея» приступил к миссии по изучению богатого металлами астероида с таким же названием. Помимо проведения научных исследований на астероиде, космический корабль также испытает революционную лазерную технологию под названием «Проект глубокой космической оптической связи» (DSOC). Эта экспериментальная технология направлена ​​на передачу больших объемов данных на далекие космические корабли и обратно, обеспечивая значительно улучшенную скорость передачи данных по сравнению с традиционной радиосвязью. DSOC может произвести революцию в будущих миссиях, позволяя, например, передавать изображения и видео высокого разрешения с Марса.

Система DSOC состоит из лазерного приемопередатчика ближнего инфракрасного диапазона и камеры подсчета фотонов, которые размещены в солнцезащитном козырьке космического корабля «Психея». Лазерный приемопередатчик будет передавать данные с помощью 4-ваттного лазера, а камера будет получать низкоскоростные данные с Земли. Эта технология будет протестирована примерно через 20 дней после запуска, хотя в первую очередь она будет служить демонстрацией технологии. Данные миссии, собранные Psyche, будут передаваться с использованием обычной радиосвязи.

DSOC сталкивается с рядом проблем, в том числе с необходимостью точно направить лазерный луч на приемную станцию ​​на Земле, одновременно компенсируя ослабление сигнала на огромных расстояниях. Для приема слабых лазерных сигналов будут использоваться сверхпроводящие нанопроводные детекторы, хранящиеся при температуре замерзания 1 градус Кельвина. Эти детекторы преобразуют фотоны в электрические импульсы, которые затем будут обработаны для извлечения информации из сигнала.

В случае успеха система DSOC обеспечит передачу данных с гораздо большей пропускной способностью, чем традиционные радиосистемы, предлагая мегабайты данных в секунду вместо килобайтов. Эта технология будет иметь решающее значение, поскольку потребности в данных для космических миссий продолжают расти. Хотя нынешняя сеть антенн дальнего космоса поддерживает радиосвязь, для оптических лазеров необходима новая инфраструктура. НАСА работает над разработкой необходимых наземных систем для поддержки DSOC, включая мощный лазерный передатчик и использование 200-дюймового телескопа Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института для получения высокоскоростных данных с космического корабля.

Однако одним из ограничений оптических лазеров является их уязвимость к природным явлениям, таким как облака, дым и дымка. Облачный покров может мешать передаче оптических сигналов, что делает радиосвязь необходимой резервной копией для будущих миссий, в которых будут использоваться оптические лазеры.

Миссия космического корабля «Психея» означает последние усилия в исследовании астероидов после успешного возвращения образца OSIRIS-REx с Бенну. Поскольку НАСА продолжает расширять границы освоения космоса, DSOC представляет собой значительный шаг в обеспечении высокоскоростной передачи данных из отдаленных мест, таких как Марс.

Источники: НАСА, НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех, Калифорнийский технологический институт/Паломарская обсерватория.