Миссия «Психея»: исследование астероида с металлическим ядром

Миссия «Психея» — это проект НАСА по исследованию астероида под названием 16 «Психея». Этот конкретный астероид представляет большой интерес для ученых из-за его сходства с железным ядром планеты, возможно, даже с ядром Земли. Целью миссии является изучение состава и формирования астероида, а также определение возможности добычи на нем ценных металлов.

Планеты формируются в результате процесса, называемого аккрецией, когда небольшие кусочки материала накапливают массу за счет гравитационного притяжения и столкновений. Большая часть массы планеты приобретается в течение первых нескольких миллионов лет ее существования. В этот бурный период часто происходят катастрофические столкновения между молодыми мирами, приводящие к разрушению некоторых планет. 16 Психея может быть примером такой «чахлой» планеты.

Согласно имеющимся данным, 16 Psyche, по-видимому, прошла процесс, называемый дифференциацией, при котором более тяжелый материал опускается к ядру, а более легкий поднимается на поверхность. Однако он также пострадал от катастрофического воздействия на другой молодой мир, уничтожив его внешние слои и оставив обнаженным остатки плотного, богатого металлами ядра.

Миссия «Психея» направлена ​​на различение различных моделей формирования астероида. Посещая 16 Psyche, ученые надеются проверить современные теории формирования планет и получить представление о структуре планетарного ядра, которую невозможно наблюдать непосредственно на Земле.

Космический корабль оснащен различными научными приборами, в том числе имиджером для картирования поверхности астероида, гравитационным экспериментом для определения его внутренней структуры и спектрометром для анализа его минерального состава. Один конкретный инструмент, магнитометр, предназначен для обнаружения любого остаточного магнитного поля, указывающего на расплавленное прошлое астероида и его дифференциацию.

Успешное завершение миссии предоставит бесценные данные для анализа и внесет вклад в наше понимание формирования планет. Это также может иметь последствия для будущих проектов по добыче полезных ископаемых, поскольку Forbes назвал 16 Psyche «астероидом стоимостью в квадриллион долларов».

Источник: Разговор

Определения:

– Аккреция: процесс постепенного слипания мелких частиц с образованием более крупных тел, таких как планеты.

– Планетарная дифференциация: разделение внутренних веществ планеты на отдельные слои в зависимости от плотности.

– Квадриллион: число, равное одной тысяче миллионов миллионов.