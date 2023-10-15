Миссия НАСА «Психика» исследует тайны богатого металлами астероида

Миссия НАСА «Психея», совместный проект с Массачусетским технологическим институтом, стартовала с целью исследования богатого металлами астероида под названием «Психея». Этот астероид, расположенный между Марсом и Юпитером, считается ядром примитивной планеты. Миссия будет исследовать состав и магнитные свойства астероида с помощью магнитометра, камер, а также гамма- и нейтронного спектрометра.

Космический корабль под названием «Психея» был запущен 13 октября и сейчас находится на пути к астероиду. Ученые подозревают, что астероид Психея размером с Массачусетс в основном состоит из металла. Если это правда, это может дать представление о формировании собственного богатого металлами ядра Земли.

Исследователи Массачусетского технологического института играют решающую роль в исследованиях магнитного поля и гравитации миссии. Выпускница Массачусетского технологического института Линди Элкинс-Тантон является главным исследователем миссии, а Бенджамин Вайс, профессор планетологии Массачусетского технологического института, является заместителем главного исследователя.

Космический корабль проведет шесть лет в межпланетном путешествии, прежде чем достигнет Марса, который направит его к астероиду. По прибытии на Психею он проведет 26 месяцев на орбите космического камня, исследуя его, анализируя состав его поверхности, составляя карту гравитации и измеряя любое магнитное поле, которым он обладает.

Ученые полагают, что Психея может представлять собой случай планетарной остановки развития. В то время как Земля и другие каменистые планеты продолжали накапливать материал вокруг своих богатых металлами ядер, Психея, возможно, пережила многочисленные столкновения, которые разрушили ее каменистую поверхность, оставив после себя обнаженное металлическое ядро. Ожидается, что это ядро ​​сохранит элементы, которые также сформировали центр Земли.

Эта миссия знаменует собой первый раз, когда космический корабль был отправлен для изучения астероида, состоящего в основном из металла. Информация, полученная в результате этого исследования, может дать важные подсказки о первых днях формирования планет.

источники:



https://www.nasa.gov/



https://www.mit.edu/