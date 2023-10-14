Космический корабль НАСА «Психея» начинает экспедицию к богатому металлами астероиду

Космический корабль НАСА «Психея» начал свое путешествие для исследования одноименного богатого металлами астероида. Эта миссия, запущенная на ракете SpaceX Falcon Heavy из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде, знаменует собой первую в своем роде миссию по изучению астероида, состоящего в основном из металлических компонентов.

Покинув гравитацию Земли, космический корабль «Психея» будет использовать солнечную электрическую двигательную установку для завершения своего шестилетнего путешествия к астероиду. Планируется, что он достигнет пункта назначения в 2029 году, преодолев расстояние примерно в 2.2 миллиарда миль. По прибытии космический корабль проведет 26 месяцев на орбите астероида, делая снимки, картографируя поверхность и собирая важные данные для определения ее состава.

Считается, что астероид Психея является остатком богатого железом ядра планетезимали, которое сыграло решающую роль в формировании скалистых планет. Имея предполагаемую ширину в 173 мили, он, возможно, претерпел несколько сильных столкновений на ранних стадиях формирования Солнечной системы, что привело к срыву внешнего слоя каменистого материала. Изучение Психеи могло бы дать представление о развитии ядра Земли и ядер других планет земной группы.

Эта миссия имеет большое значение из-за высокого содержания металлов на астероиде. Ученые надеются, что открытия, сделанные в ходе изучения Психеи, улучшат наше понимание формирования планет и состава планетных ядер.

Космический корабль «Психея» оснащен приборами, предназначенными для обнаружения следов магнитного поля, анализа химического состава астероида и сбора информации об особенностях его поверхности и минеральном составе. Он также проводит эксперимент Deep Space Optical Communication (DSOC), который оценит возможности оптической или лазерной связи в космосе, предоставив информацию для будущих миссий НАСА.

На протяжении всей миссии отслеживание местоположения космического корабля в режиме реального времени можно получить с помощью НАСА Eyes on the Solar System, бесплатного веб-инструмента 3D-визуализации.

Эта миссия представляет собой решающий шаг вперед в нашем исследовании Солнечной системы, предлагая ценные возможности узнать о происхождении каменистых тел и формировании нашей собственной планеты.

источники:

– НАСА – Миссия Психея: https://www.nasa.gov/mission_pages/psyche/overview/index.html