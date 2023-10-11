Путешествие к 16 Психея: амбициозная миссия НАСА по изучению необычного астероида

НАСА приступает к захватывающей космической миссии под названием «Психея», которая предполагает отправку космического корабля в путешествие длиной 2.2 миллиарда миль к астероиду под названием 16 «Психея». В отличие от обычных космических камней, 16 Психея считается оставшимся металлическим ядром планеты, которая много лет назад потеряла свои внешние слои. Если эта гипотеза верна, астероид может дать ценную информацию о ядре Земли, поскольку ожидается, что и 16 Psyche, и наша планета будут иметь одинаковый металлический состав, состоящий из железа и никеля.

Однако даже если учёные ошибутся и Психея окажется другим космическим объектом, это всё равно будет поводом для праздника. Фактически, вторая возможность, предложенная командой, заключается в том, что 16 Psyche состоит из материала, который возник недалеко от Солнца и подвергся процессу трансформации, при котором атомы кислорода отделились от атомов железа, оставив после себя металлическую форму. Планетологи уже давно предполагают наличие такого типа материала, но до сих пор он никогда не обнаруживался в Солнечной системе.

Миссия «Психея», запуск которой намечен на 12 октября на ракете SpaceX Falcon Heavy, направлена ​​на исследование этого интригующего астероида и потенциально переписывает наше понимание ранней Солнечной системы. Одним из примечательных аспектов этой миссии является использование двигателей на эффекте Холла, которые представляют собой двигательную систему, которая ионизирует газообразный ксенон с помощью электричества. Образующиеся заряженные ионы создают электрическое поле, разгоняя космический корабль с невероятно высокой скоростью — 15 километров в секунду.

После запуска космический корабль «Психея» начнет свой путь к 16 «Психея» при помощи двигателей на эффекте Холла. Как только он достигнет окрестностей Марса, он будет использовать гравитационный маневр, чтобы набрать необходимую скорость для достижения астероида. По прибытии космический корабль будет использовать несколько измерительных инструментов для изучения состава и магнитного поля астероида, предоставляя ценные данные и потенциальную информацию о формировании ранней Солнечной системы.

Ожидается, что эта амбициозная миссия произведет революцию в нашем понимании астероидов и происхождения небесных тел. Открытия Психеи, несомненно, оставят значительный след в области астрономии, предоставив нам возможность заглянуть в тайны нашего космического соседства.

источники:

- Брифинг миссии НАСА «Психея»

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт/АГУ