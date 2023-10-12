Миссия НАСА «Психика» отложена из-за плохой погоды

Миссия НАСА «Психея» стоимостью в миллиард долларов была перенесена на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий на стартовой площадке. Первоначально запланированный на 12 октября запуск ракеты Falcon Heavy был отложен на день из-за все более мрачных прогнозов погоды.

Миссия «Психея» направлена ​​на исследование богатого металлами астероида 16 «Психея», расположенного во внешней части главного пояса астероидов. Чтобы достичь пункта назначения, космический корабль будет использовать комбинацию электрической силовой установки и орбитальной механики. Запуск должен произойти до 25 октября, при этом каждый день будет доступен только один конкретный временной интервал. НАСА определило завтрашний день в 1419:XNUMX UTC как потенциальное время запуска.

Путешествие к астероиду займет примерно шесть лет, включая гравитационную помощь Марсу в мае 2026 года. Ученые ожидают, что миссия завершится в 2031 году, предоставив ценные данные о происхождении 16 Psyche. Одна из гипотез предполагает, что астероид мог быть обнаженным никель-железным ядром ранней планеты, похожего на земное.

Задержки миссии «Психея» имели последствия, выходящие за рамки переноса. Миссия Януса, первоначально запланированная для сопровождения Психеи, была отменена из-за изменений траектории, вызванных задержками. Кроме того, SpaceX пришлось отложить миссию Starlink, чтобы подготовиться к предстоящему запуску.

Исследование Психеи дает уникальную возможность получить представление о формировании планет земной группы и истории космических столкновений и аккреции. Несмотря на неудачи, ученые и инженеры сохраняют надежду, что миссия вскоре отправится в путь, чтобы раскрыть тайны «16 Психеи».

источники:

– Статья: Миссия НАСА «Психика» отложена до пятницы из-за плохой погоды – Наводнение? Сырость? Нет, засуха • The Register

– Изображение: Миссия НАСА «Психика» отложена до 2023 года из-за технических проблем – НАСА