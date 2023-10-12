Миссия НАСА «Психика» отложена из-за плохой погоды

Миссия НАСА «Психея» стоимостью в миллиард долларов была перенесена на 13 октября из-за неблагоприятных погодных условий на стартовой площадке. Первоначально запланированный на 12 октября запуск ракеты Falcon Heavy был отложен на день из-за все более мрачных прогнозов погоды.
Миссия «Психея» направлена на исследование богатого металлами астероида 16 «Психея», расположенного во внешней части главного пояса астероидов. Чтобы достичь пункта назначения, космический корабль будет использовать комбинацию электрической силовой установки и орбитальной механики. Запуск должен произойти до 25 октября, при этом каждый день будет доступен только один конкретный временной интервал. НАСА определило завтрашний день в 1419:XNUMX UTC как потенциальное время запуска.
Путешествие к астероиду займет примерно шесть лет, включая гравитационную помощь Марсу в мае 2026 года. Ученые ожидают, что миссия завершится в 2031 году, предоставив ценные данные о происхождении 16 Psyche. Одна из гипотез предполагает, что астероид мог быть обнаженным никель-железным ядром ранней планеты, похожего на земное.
Задержки миссии «Психея» имели последствия, выходящие за рамки переноса. Миссия Януса, первоначально запланированная для сопровождения Психеи, была отменена из-за изменений траектории, вызванных задержками. Кроме того, SpaceX пришлось отложить миссию Starlink, чтобы подготовиться к предстоящему запуску.
Исследование Психеи дает уникальную возможность получить представление о формировании планет земной группы и истории космических столкновений и аккреции. Несмотря на неудачи, ученые и инженеры сохраняют надежду, что миссия вскоре отправится в путь, чтобы раскрыть тайны «16 Психеи».
источники:
– Статья: Миссия НАСА «Психика» отложена до пятницы из-за плохой погоды – Наводнение? Сырость? Нет, засуха • The Register
– Изображение: Миссия НАСА «Психика» отложена до 2023 года из-за технических проблем – НАСА