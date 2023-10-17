Миссия НАСА «Психика»: путешествие к ядру астероида.

Психея, греческая богиня души, дала свое имя небесному объекту, открытому в 1852 году итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом. Сегодня Психея, 16-й из когда-либо открытых астероидов, выделяется как самый крупный астероид «М-типа» в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Психея диаметром около 226 км состоит в основном из железа и никеля и напоминает ядро ​​Земли.

Стремясь собрать подсказки о недоступных недрах Земли, НАСА недавно запустило космический корабль в шестилетнее путешествие длиной 3.6 миллиарда километров для встречи с Психеей. Считается, что астероиды М-типа, такие как Психея, являются остатками планет, разрушенных на ранних этапах развития Солнечной системы. Эти металлические миры служат «естественными лабораториями» для изучения планетных ядер.

Изучение ядра Земли с использованием современных методов является сложной задачей, поскольку наблюдения ограничиваются метеоритами и сейсмологией. Металлические метеориты дают лишь представление о ранней истории Солнечной системы, в то время как сейсмология требует точных данных сейсмографов, количество которых ограничено, особенно в океанах и южном полушарии. Кроме того, внешние слои Земли закрывают нам прямой обзор ядра.

Миссия НАСА к Психее направлена ​​на исследование астероида и определение того, является ли он некогда расплавленным ядром разрушенной планеты, которое со временем постепенно остыло. Кроме того, миссия стремится выяснить возраст поверхности Психеи, ее химический состав и наличие на ней более легких элементов наряду с железом и никелем. Эта информация может дать ценную информацию об эволюции нашей планеты.

Оснащенный рядом инструментов, включая камеры, спектрометры и магнитометры, космический корабль будет собирать данные о форме, массе, гравитации и потенциале Психеи для разведки полезных ископаемых. Ученые с нетерпением ждут прогресса миссии, предвкушая богатство знаний, которые она откроет о ядре астероида и тайнах, которые оно может хранить о нашем мире.

источники:

– «Миссия НАСА «Психея» готовится к запуску – вот как она может раскрыть внутренние тайны планет».

– «Из чего состоят астероиды? Образец, возвращенный на Землю, раскрывает строительные блоки Солнечной системы».