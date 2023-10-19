Миссия «Психея»: исследование ядра астероида

Миссия «Психея», запущенная НАСА, направлена ​​на исследование астероида Психея, который, как полагают, является ядром разрушенной планеты. Психея — особый астероид из-за своего состава. При среднем диаметре 226 км это крупнейший астероид М-типа, состоящий в основном из железа и никеля, похожий на ядро ​​Земли.

Астероиды М-типа, такие как Психея, являются остатками планет, разрушенных на ранних этапах развития Солнечной системы. Они предлагают уникальную возможность изучить ядра планет. Ученые Земли имеют ограниченный доступ к ядру Земли и полагаются на косвенные методы, такие как изучение металлических метеоритов и использование сейсмологии.

Миссия на Психею предоставит ценную информацию о недоступных недрах нашей планеты. Он будет исследовать, является ли Психея затвердевшим ядром разрушенной планеты или она сделана из материала, который никогда не плавился. Миссия также изучит возраст поверхности астероида, химический состав, форму, массу, распределение силы тяжести и потенциал для разведки полезных ископаемых.

Космический корабль оснащен рядом инструментов, включая камеры, спектрометры, магнитометры и гравиметры, для сбора данных во время шестилетнего путешествия к Психее. Ученые-землеведы стремятся проанализировать собранную информацию, чтобы улучшить наше понимание ядра Земли и ее эволюции.

Эта миссия представляет собой уникальную возможность изучить ядра планет способом, который в настоящее время невозможен с помощью земных методов. Результаты миссии «Психея» могут дать ценную информацию о ранней истории и формировании нашей планеты.

Источник: Разговор