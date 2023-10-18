Миссия НАСА к Психике: исследование ядра разрушенной планеты

НАСА приступило к новой миссии по исследованию Психеи, 16-го когда-либо открытого астероида. Психея, названная в честь греческой богини души, является крупнейшим астероидом «М-типа» в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Считается, что это остатки планеты, разрушенной в первые годы существования Солнечной системы.

Астероиды М-типа, такие как Психея, состоят в основном из железа и никеля, подобно ядру Земли. Ученые полагают, что изучение этих металлических миров даст ценную информацию о недоступных недрах нашей планеты.

В настоящее время наше понимание ядра Земли ограничено. Мы полагаемся на косвенные методы, такие как изучение металлических метеоритов и использование сейсмологии для анализа колебаний землетрясений. Однако эти методы имеют свои ограничения. Цель миссии Psyche — открыть новую перспективу, исследуя ядро ​​небесного объекта, имеющего сходство с ядром Земли.

Миссия будет выяснять, была ли когда-то Психея горячим и расплавленным ядром, которое медленно охлаждалось и затвердевало, как ядро ​​Земли. Он также изучит химический состав, возраст и характеристики поверхности астероида. Анализируя эти факторы, ученые надеются получить представление об эволюции Земли и собрать ценные данные для будущей разведки полезных ископаемых.

Космический корабль оснащен рядом приборов, включая камеры широкого спектра действия, спектрометры, магнитометры и гравиметры. Эти инструменты позволят ученым собирать данные о форме, массе, распределении гравитации и химическом составе Психеи.

Ожидается, что миссия к Психее продлится шесть лет и преодолеет расстояние в 3.6 миллиарда километров. Ученые с нетерпением ждут результатов этой миссии, которые дадут новое понимание тайн ядра нашей планеты.

Источник: Разговор