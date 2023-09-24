Миссия НАСА по возвращению образцов с Марса сталкивается с проблемами, задержкой сроков и проблемами бюджета

Согласно итоговому отчету независимой экспертной комиссии, амбициозная попытка НАСА вернуть образцы с Марса, известная как миссия «Возвращение образцов с Марса» (MSR), столкнулась с серьезными трудностями. Наблюдательный совет охарактеризовал миссию как очень сложную с нереалистичным бюджетом и ожиданиями по графику. В результате НАСА приостановило свои планы по подтверждению официальной стоимости и сроков, а также сформировало собственную команду для рассмотрения отчета и выработки рекомендаций по дальнейшему развитию миссии ко второму кварталу 2024 года.

Миссия MSR считается одним из самых сложных проектов космического агентства, включающим сборку и запуск нескольких космических кораблей, в том числе орбитального аппарата, спускаемого аппарата, двух вертолетов и ракеты, с целью достичь Марса к 2028 году. Однако Экспертная комиссия предполагает, что вероятность того, что спускаемый аппарат и орбитальный аппарат будут готовы к запуску к 2028 году, практически отсутствует. Вместо этого совет предлагает стремиться к готовности к запуску в 2030 году.

С момента своего создания НАСА столкнулось с трудностями в управлении бюджетом и графиком миссии по возвращению образцов с Марса. Независимому наблюдательному совету, созданному в мае, было поручено оценить технические, стоимостные и графики планов до утверждения проекта миссии. Сандра Коннелли, заместитель заместителя администратора НАСА по науке, подчеркнула роль независимых наблюдательных комиссий в оценке того, находится ли агентство на пути к достижению целей своей миссии в рамках выделенного бюджета.

Официальная смета расходов миссии MSR пока не объявлена. В 2020 году НАСА и Европейское космическое агентство оценили минимальную стоимость в 7 миллиардов долларов, но возникли опасения по поводу превышения бюджета. В недавнем отчете говорится, что стоимость полного жизненного цикла миссии, вероятно, будет варьироваться от 8 до 11 миллиардов долларов.

Чтобы не отставать от запуска в 2028 году, НАСА запросило дополнительное финансирование в размере 250 миллионов долларов на текущий финансовый год и еще 250 миллионов долларов в 2024 году. Подкомитет Сената по ассигнованиям в своем отчете по предлагаемому бюджету на 2024 год поручил НАСА представить подробный годовой профиль финансирования в рамках стоимости жизненного цикла в размере 5.3 миллиарда долларов, указанной в Десятилетнем обзоре планетарной науки 2022 года. Невыполнение этого требования может привести к отмене миссии.

Несмотря на проблемы и проблемы с бюджетом, независимая наблюдательная комиссия признает решающую важность миссии по возвращению образцов с Марса в программе НАСА по исследованию Марса. Миссия потенциально может ответить на фундаментальные вопросы об истории Марса и существовании внеземной жизни. В докладе содержится призыв к НАСА эффективно донести до общественности и заинтересованных сторон значимость миссии, поскольку она может революционизировать наше понимание Марса и Солнечной системы в целом.

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источники:

- НАСА

– Независимый наблюдательный совет