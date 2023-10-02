Списанный радиотелескоп НАСА для изучения солнечных пятен во время кольцевого солнечного затмения

Вышедший из эксплуатации радиотелескоп НАСА будет использоваться во время предстоящего кольцевого солнечного затмения 14 октября для изучения влияния Луны, закрывающей солнечные пятна. Этот проект, известный как «Солнечный патруль», является частью программы гражданской науки и послужит пробным запуском более крупного эксперимента во время полного солнечного затмения 8 апреля следующего года. Телескоп, получивший название «Радиотелескоп Голдстоун-Эппл-Вэлли» (GAVRT), ранее использовался НАСА для изучения глубокого космоса. В настоящее время студенты удаленно управляют им для различных научных исследований, включая картографирование Солнца в радиодиапазоне.

Во время затмений GAVRT будет наблюдать за внутренней короной Солнца, чтобы изучать активные области и солнечные пятна. Солнечные пятна — это нарушения магнитного поля Солнца, которые можно увидеть в виде темных пятен на его поверхности. Радиотелескоп сосредоточится на изучении этих активных областей, когда Луна будет проходить над ними. Анализируя радиоизлучение на разных частотах, исследователи смогут измерить магнитное поле в слоях Солнца над пятнами.

Хотя GAVRT не сможет делать визуально привлекательные изображения, он предоставит ценные данные о поведении солнечных пятен во время затмений. Поскольку Луна со временем покрывает различные части солнечного пятна, собираемая антенной мощность будет уменьшаться. Это позволит ученым детально анализировать солнечные пятна с высоким разрешением и наблюдать за любыми изменениями в радиоизлучении активных областей.

Успех проекта зависит от наличия солнечных пятен во время затмений и геометрии их взаимодействия с Луной. Хотя сами затмения не будут полными или кольцевыми, конкретные условия будут определять, сможет ли радиотелескоп собрать необходимые данные.

В целом, этот проект демонстрирует потенциал использования устаревшего оборудования НАСА для научных исследований и ценность инициатив гражданской науки в расширении наших знаний о космосе.

источники:

– Space.com: [Название статьи]

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/ГАВРТ [Изображение предоставлено]