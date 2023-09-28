Марсоход Perseverance бьет рекорды автономной навигации по сложной марсианской местности

Марсоход НАСА Perseverance совершил выдающийся подвиг, преодолев на Марсе большое поле валунов на рекордной скорости. На выполнение этой задачи потребовалось лишь треть времени, которое потребовалось бы его предшественнику, Curiosity. Успешное путешествие марсохода по сложной местности у пика Сноудрифт в кратере Джезеро является свидетельством его передовых возможностей автономной навигации.

«Настойчивость» вошла в кратер Джезеро 26 июня 2023 года с миссией исследования пика Сноудрифт, скалистого региона внутри кратера. Местность оказалась более пересеченной и густонаселенной большими камнями, чем все, с чем марсоход сталкивался раньше. Вместо того, чтобы избегать этого препятствия, на что потребовались бы недели, Perseverance решила заняться им напрямую.

Способность марсохода перемещаться по этой сложной местности в основном объясняется его усовершенствованной системой AutoNav, которая обеспечивает возможность самостоятельного вождения. В отличие от своих предшественников, Perseverance имеет уникальное преимущество: два компьютерных мозга работают вместе, что позволяет ему принимать решения в режиме реального времени.

Благодаря своим замечательным возможностям автономной навигации, «Персеверанс» смог пересечь пик Снежный Дриф чуть больше чем за месяц, при этом лишь небольшая часть этого времени была потрачена на фактическое движение. Он преодолел расстояние в 2,490 футов (759 метров), превысив первоначальный запланированный маршрут НАСА в 1,706 футов (520 метров). Принятие решений AutoNav в режиме реального времени позволило марсоходу маневрировать вокруг камней, которые не были видны на орбитальных изображениях, используемых для планирования маршрута.

Perseverance установил рекорды на Марсе благодаря своим навигационным возможностям. Ему принадлежит рекорд дальности поездки за один день — 1,140.7 футов (347.7 метра), что чуть меньше четверти мили. Кроме того, он претендует на рекорд самого продолжительного марсианского плавания без помощи человека, преодолев 2,296.2 фута (699.9 метра).

Тем не менее, в предстоящие дни и месяцы марсоход по-прежнему столкнется с более сложной местностью, продолжая свою миссию по поиску признаков биологической жизни на Марсе. Недавно он начал пересекать стену Манду, линию хребта вдоль внутреннего края западного края Джезеро, что создало дополнительные проблемы для марсохода и его системы AutoNav.

Достижения компании Perseverance в автономном перемещении по труднопроходимой марсианской местности демонстрируют ее стремление максимально увеличить время научных исследований и постоянный поиск научных открытий. Полученные на данный момент результаты подчеркивают расширенные возможности марсохода, подготавливая почву для более интересных открытий в будущем.

Источник: Марсоход НАСА «Настойчивость» реализует революционную автономную навигацию (НАСА, 2023 г.).