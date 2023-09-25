Марсоход НАСА Perseverance установил рекорд с помощью AutoNav

Марсоход НАСА Perseverance достиг важной вехи, успешно маневрируя через опасный участок марсианской земли с помощью своей автоматической навигационной системы AutoNav. Этот подвиг сэкономил ученым драгоценное время, позволив им сосредоточиться на проведении большего количества научных исследований.

Обычно команда миссии вручную прокладывает курс марсохода. Однако в этом случае AutoNav оказался исключительным, поскольку он безопасно направлял Perseverance вокруг камней, скрытых от изображений орбитального аппарата. Дель Сесто, заместитель руководителя отдела планирования марсоходов компании Perseverance, заявил, что местность была густо завалена большими камнями, что представляло собой проблему. Чтобы обойти препятствия, потребовались бы недели, оставив меньше времени на научные исследования. Поэтому команда решила положиться на AutoNav и перемещаться по опасной местности напрямую.

В конце июня «Персеверанс» вышел на поле валунов, известное как «Пик Снежный сугроб», и под руководством AutoNav успешно преодолел этот район. К концу июля марсоход преодолел 759 метров (0.8 километра), что немного больше, чем 520 метров (0.5 километра), которые он мог бы преодолеть по прямой. Помощь AutoNav позволила Perseverance перемещаться по камням, которые не были видны команде миссии, демонстрируя эффективность автоматической навигационной системы.

Автоматическая навигация имеет решающее значение для марсоходов НАСА с 1997 года, когда первый марсоход «Соджорнер» уклонился от опасных камней с помощью кремниевого навигатора. Однако марсоходу приходилось часто останавливаться, чтобы переориентироваться из-за ограниченной памяти. Последующие марсоходы усовершенствовали эту технологию: теперь Perseverance оснащен мощными камерами и выделенным компьютером для обработки изображений в реальном времени. Это позволяет AutoNav планировать маршрут, не требуя от ровера остановки и принятия решений.

Двойная компьютерная система Perseverance также позволила ему установить предыдущие рекорды на Марсе, в том числе проехать 699.9 метра (0.6 километра) в кратере Джезеро без контроля человека. Недавно марсоход начал свою четвертую научную кампанию, исследуя внутренние районы западного края кратера Джезеро. Известно, что эта область богата карбонатами, что дает ценную информацию о возможности существования древней микробной жизни на Марсе.

Проблемы с навигацией на этой новой местности проверят возможности AutoNav, но команда миссии уверена в себе и готова преодолеть любые препятствия. «Настойчивость» продолжает превосходить ожидания, демонстрируя ценность передовых навигационных систем в исследовании Красной планеты.

источники:

– Ровер НАСА Perseverance устанавливает рекорд с помощью навигационной системы

- Марсоходы НАСА: Пребывание, Возможность, Дух и Любопытство.