Марсоход НАСА Perseverance добился значительных успехов на поверхности Марса, установив новые рекорды скорости с момента приземления в феврале 2021 года. Оснащенный усовершенствованным компьютерным пилотом AutoNav, Perseverance преодолел расстояние в 2,490 футов (759 метров) через территорию, известную как Пик Сноудрифт занял лишь часть времени, которое потребовалось бы предыдущим марсоходам.

AutoNav, подробно описанный в недавней статье, опубликованной в журнале Science Robotics, помогает марсоходу сократить время в пути между научными точками. Тайлер Дель Сесто, заместитель руководителя отдела планирования марсоходов компании Perseverance, описал сложную местность пика Сноудрифт как густонаселенную большими камнями. Несмотря на препятствия, команда решила двигаться прямо, а не идти в обход, что заняло бы значительно больше времени.

Система AutoNav компании Perseverance позволила марсоходу установить несколько рекордов, в том числе пройденное за один день расстояние в 1,140.7 футов (347.7 метра) и самое продолжительное путешествие без вмешательства человека — 2,296.2 фута (699.9 метра). Двойной мозг марсохода с двумя компьютерными системами, работающими вместе, позволяет ему принимать решения в режиме реального времени во время исследования поверхности Марса.

Продолжая свои исследования, компания Perseverance сталкивается с новыми проблемами. Он начал свою четвертую научную кампанию, путешествуя по «Стене Манду», которая богата карбонатами и может дать ценную информацию об экологической истории Марса и потенциальных признаках древней микробной жизни. Эволюция марсоходов с 1997 года очевидна: прогресс в размерах, мобильности и технологиях. «Настойчивость» с ее более быстрыми камерами и специальным компьютером для обработки изображений является ярким примером прогресса, достигнутого в исследовании Марса.

Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.