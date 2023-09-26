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Марсоход НАСА Perseverance установил новые рекорды скорости на Марсе

ByГабриэль Бота

сентябрь 26, 2023
Марсоход НАСА Perseverance установил новые рекорды скорости на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance добился значительных успехов на поверхности Марса, установив новые рекорды скорости с момента приземления в феврале 2021 года. Оснащенный усовершенствованным компьютерным пилотом AutoNav, Perseverance преодолел расстояние в 2,490 футов (759 метров) через территорию, известную как Пик Сноудрифт занял лишь часть времени, которое потребовалось бы предыдущим марсоходам.

AutoNav, подробно описанный в недавней статье, опубликованной в журнале Science Robotics, помогает марсоходу сократить время в пути между научными точками. Тайлер Дель Сесто, заместитель руководителя отдела планирования марсоходов компании Perseverance, описал сложную местность пика Сноудрифт как густонаселенную большими камнями. Несмотря на препятствия, команда решила двигаться прямо, а не идти в обход, что заняло бы значительно больше времени.

Система AutoNav компании Perseverance позволила марсоходу установить несколько рекордов, в том числе пройденное за один день расстояние в 1,140.7 футов (347.7 метра) и самое продолжительное путешествие без вмешательства человека — 2,296.2 фута (699.9 метра). Двойной мозг марсохода с двумя компьютерными системами, работающими вместе, позволяет ему принимать решения в режиме реального времени во время исследования поверхности Марса.

Продолжая свои исследования, компания Perseverance сталкивается с новыми проблемами. Он начал свою четвертую научную кампанию, путешествуя по «Стене Манду», которая богата карбонатами и может дать ценную информацию об экологической истории Марса и потенциальных признаках древней микробной жизни. Эволюция марсоходов с 1997 года очевидна: прогресс в размерах, мобильности и технологиях. «Настойчивость» с ее более быстрыми камерами и специальным компьютером для обработки изображений является ярким примером прогресса, достигнутого в исследовании Марса.

Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.

By Габриэль Бота

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