Следующий пункт назначения марсохода Perseverance: мыс Джураби.

Марсоход Perseverance завершил сбор первого основного образца маржинального модуля и теперь готовится исследовать свой следующий пункт назначения в кампании Margin. Следующей остановкой станет место под названием «Мыс Джураби», которого ученые команды очень ждали еще до высадки на Марс.

Прежде чем отправиться к Джураби-Пойнт, марсоход завершает исследования на текущем рабочем пространстве. После сбора данных об истирании первого участка марсоход совершил короткую поездку или «удар» в ближайшую интересующую область. Изображения, снятые камерой Mastcam-Z, выявили некоторые изогнутые элементы в породе, а краткое исследование с использованием дистанционных научных инструментов, таких как SuperCam, позволит получить представление об осадочных структурах и истории выветривания окраинной толщи.

Как только расследование будет завершено, марсоход отправится в путь примерно на 1 км на север к мысу Джураби. Что делает Джураби-Пойнт интересным с научной точки зрения, так это то, что это «тройной перекресток» — место, где пересекаются три разные геологические единицы. Эти подразделения включают богатую валунами толщу, верхний конус осадочных пород и окраинную толщу. Исследуя контакты между этими подразделениями, ученые надеются выяснить их возрастные взаимоотношения и, возможно, взять образец валуна, который не увенчался успехом в предыдущей попытке.

После изучения тройного перекрестка в Джураби-Пойнт следующий план марсохода — отправиться на запад и задокументировать изменения в маргинальном блоке по мере движения в гору. Маржинальная кампания завершится первым спуском в Долину Неретвы. Это русло реки питает западный вентилятор, и марсоход исследует загадочную скальную единицу светлого цвета, обнаженную внутри стенки канала.

Предстоящее путешествие марсохода Perseverance к мысу Джураби и за его пределы предоставит ценную информацию о геологии и истории Марса, способствуя нашему пониманию прошлой обитаемости планеты и ее потенциала для жизни.

Источники: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.