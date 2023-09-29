Марсоход НАСА Perseverance запечатлел марсианского пылевого дьявола в действии

Марсоход НАСА Perseverance сделал потрясающее видео марсианского пылевого дьявола, движущегося по западному краю марсианского кратера Джезеро. Видео, состоящее из 21 кадра, снятых с интервалом в четыре секунды и ускоренных в 20 раз, показывает, как пылевой смерч движется с востока на запад со скоростью около 12 миль в час (19 км/ч). Видео дает ценную информацию об этих атмосферных явлениях, которые играют роль в перераспределении пыли на планете.

Пылевые дьяволы на Марсе слабее и меньше по размеру по сравнению с торнадо на Земле. Однако они служат механизмами перемещения пыли по поверхности Марса. Ученые изучают эти явления, чтобы лучше понять марсианскую атмосферу и усовершенствовать модели погоды. Анализируя изображения, полученные Perseverance, ученые миссии определили, что пылевой дьявол находился примерно в 2.5 милях (4 километрах) от марсохода, в частности, в месте, называемом «Хребет Торофэр». По их оценкам, его ширина составила около 200 футов (60 метров).

Хотя в кадре камеры видна только нижняя часть закрученного вихря, ученые смогли оценить его полную высоту по отбрасываемой им тени. Основываясь на этой тени, они предполагают, что пылевой дьявол мог бы иметь высоту примерно 1.2 мили (2 километра), если бы это был вертикальный столб.

Пылевые вихри — обычное явление на Марсе, но их появление в конкретных местах предсказать невозможно. Чтобы отслеживать эти явления, «Персеверанс» и его коллега-марсоход «Кьюриосити» регулярно делают черно-белые изображения, сокращая объем данных, отправляемых обратно на Землю.

Миссия Perseverance на Марсе выходит за рамки изучения пылевых дьяволов. Целью проекта является поиск признаков древней микробной жизни и предоставление информации о геологии планеты и климате прошлого. Кроме того, Perseverance станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита для будущего возвращения на Землю.

(Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех)

Определения:

– Марсианский пылевой дьявол: вихрь или вихрь ветра на поверхности Марса, состоящий из частиц пыли и песка.

– Кратер Джезеро: кратер на Марсе, который исследует марсоход НАСА «Настойчивость».

– Навигационные камеры: навигационные камеры на марсоходе Perseverance, которые захватывают изображения для целей навигации.

– Пылевые дьяволы: атмосферные явления на Марсе, которые перемещают и перераспределяют пыль. Пылевые дьяволы на Марсе слабее и меньше по размеру по сравнению с торнадо на Земле.

источники:

Марсианская миссия НАСА «Настойчивость»: mars.nasa.gov/mars2020/

Лаборатория реактивного движения НАСА: www.jpl.nasa.gov