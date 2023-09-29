Марсоход НАСА Perseverance запечатлел запыленный марсианский вихрь

Марсоход НАСА Perseverance заснял на видео пылевого дьявола, движущегося вдоль западного края марсианского кратера Джезеро. Пылевые дьяволы меньше и слабее торнадо на Земле, но играют значительную роль в перемещении и перераспределении пыли на Марсе. Ученые изучают эти явления, чтобы лучше понять марсианскую атмосферу и улучшить модели погоды.

Захваченное видео, снятое одной из навигационных камер марсохода, было улучшено и показывает нижнюю часть пылевого дьявола. Он был записан 30 августа 2023 года и состоит из 21 кадра, снятого с интервалом в четыре секунды. Анализируя снимки, ученые миссии определили, что пылевой дьявол находился примерно в 2.5 километрах от нас, в месте под названием «Хребет Торофэр». Он двигался с востока на запад со скоростью примерно 4 миль в час (12 км/ч) и имел ширину около 19 футов (200 метров).

Хотя в кадре камеры видны только нижние 387 футов (118 метров) закрученного вихря, ученые смогли оценить его полную высоту, используя тень пылевого дьявола. Они оценили его высоту примерно в 1.2 мили (2 километра). Пылевые дьяволы на Марсе могут вырасти намного больше, чем на Земле, и наиболее активны в весенние и летние месяцы.

Пылевые вихри образуются, когда теплый воздух поднимается и смешивается с более холодными нисходящими столбами воздуха. Хотя они чаще встречаются в определенные сезоны, их появление в конкретном месте непредсказуемо. Поэтому Perseverance и марсоход Curiosity постоянно отслеживают окружающую среду на предмет пылевых вихрей, делая черно-белые изображения, чтобы уменьшить передачу данных на Землю.

Эти кадры дают ценную информацию о марсианской атмосфере и способствуют нашему пониманию погодных условий на планете.

Образец цитирования:

Аппарат НАСА Perseverance запечатлел заполненный пылью марсианский вихрь (2023 сентября 29 г.), полученный 29 сентября 2023 года. Этот документ защищен авторскими правами.