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Марсоход НАСА Perseverance запечатлел запыленный марсианский вихрь

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
Марсоход НАСА Perseverance запечатлел запыленный марсианский вихрь

Марсоход НАСА Perseverance заснял на видео пылевого дьявола, движущегося вдоль западного края марсианского кратера Джезеро. Пылевые дьяволы меньше и слабее торнадо на Земле, но играют значительную роль в перемещении и перераспределении пыли на Марсе. Ученые изучают эти явления, чтобы лучше понять марсианскую атмосферу и улучшить модели погоды.

Захваченное видео, снятое одной из навигационных камер марсохода, было улучшено и показывает нижнюю часть пылевого дьявола. Он был записан 30 августа 2023 года и состоит из 21 кадра, снятого с интервалом в четыре секунды. Анализируя снимки, ученые миссии определили, что пылевой дьявол находился примерно в 2.5 километрах от нас, в месте под названием «Хребет Торофэр». Он двигался с востока на запад со скоростью примерно 4 миль в час (12 км/ч) и имел ширину около 19 футов (200 метров).

Хотя в кадре камеры видны только нижние 387 футов (118 метров) закрученного вихря, ученые смогли оценить его полную высоту, используя тень пылевого дьявола. Они оценили его высоту примерно в 1.2 мили (2 километра). Пылевые дьяволы на Марсе могут вырасти намного больше, чем на Земле, и наиболее активны в весенние и летние месяцы.

Пылевые вихри образуются, когда теплый воздух поднимается и смешивается с более холодными нисходящими столбами воздуха. Хотя они чаще встречаются в определенные сезоны, их появление в конкретном месте непредсказуемо. Поэтому Perseverance и марсоход Curiosity постоянно отслеживают окружающую среду на предмет пылевых вихрей, делая черно-белые изображения, чтобы уменьшить передачу данных на Землю.

Эти кадры дают ценную информацию о марсианской атмосфере и способствуют нашему пониманию погодных условий на планете.

Образец цитирования:
Аппарат НАСА Perseverance запечатлел заполненный пылью марсианский вихрь (2023 сентября 29 г.), полученный 29 сентября 2023 года. Этот документ защищен авторскими правами.

By Мамфо Брешиа

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