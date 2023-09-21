Солнечный зонд НАСА «Паркер» одержал победу над массивным солнечным извержением

Солнечный зонд НАСА «Паркер» добился революционного достижения, выдержав и одержав победу над одним из самых мощных солнечных взрывов, когда-либо зарегистрированных. 5 сентября 2022 года во время своего 13-го близкого сближения с Солнцем космический корабль оказался на пути колоссального коронального выброса массы (КВМ) – интенсивных всплесков магнитных полей и перегретой плазмы. Что делает эту встречу необычной, так это то, что солнечный зонд Паркер был оборудован для того, чтобы запечатлеть эту солнечную бурю в беспрецедентных деталях.

Приборы космического корабля засняли завораживающие кадры выброса КВМ с поверхности Солнца. Это первый случай в истории, когда космический корабль подошел так близко к Солнцу и пережил столь мощное солнечное извержение. Данные, собранные во время этой исторической встречи, дают ученым беспрецедентное представление о КВМ и возможность изучать их на ранних стадиях.

Ожидается, что выводы, полученные в ходе этой миссии, значительно улучшат наше понимание CME, их происхождения и поведения. Эти знания неоценимы для прогнозирования и смягчения потенциальных опасностей, которые КВМ представляют для нашей технологической инфраструктуры и систем связи на Земле. Лучше понимая эти солнечные извержения, ученые надеются разработать более эффективные стратегии защиты нашего зависимого от технологий общества.

Доктор Джеймс Андерсон, эксперт по космической погоде, подчеркнул важность миссии солнечного зонда «Паркер» в обеспечении нашей готовности защитить наш современный образ жизни от периодической ярости Солнца. Этот триумф не только демонстрирует человеческую изобретательность и решимость, но и обещает переписать учебники по физике Солнца и прогнозированию космической погоды.

Поскольку солнечный зонд «Паркер» продолжает свою миссию, мы можем ожидать еще более удивительных открытий о нашем Солнце, нашей ближайшей звезде и вселенной, которая его окружает. Эта миссия станет гигантским скачком для космической науки, открыв новые горизонты в нашем понимании поведения Солнца и его потенциального воздействия на Землю.

источники:

– Доктор Сара Митчелл, физик солнечной энергии НАСА.

– Доктор Джеймс Андерсон, эксперт по космической погоде

Определения:

– Корональный выброс массы (CME): интенсивные всплески магнитных полей и перегретая плазма, испускаемая Солнцем.

– Солнечная буря: мощное солнечное извержение

– Космическая погода: изучение условий в космосе и их воздействия на Землю.

– Технологическая инфраструктура: системы и сети, поддерживающие технологические услуги и операции.

Источник: Солнечный зонд НАСА «Паркер» одержал победу над массивным солнечным извержением.