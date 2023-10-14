Солнечный зонд НАСА «Паркер» побил собственный рекорд скорости, снова став самым быстрым объектом, созданным человеком

Солнечный зонд НАСА «Паркер» снова вошел в историю, став самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом. Во время близкого пролета Венеры 21 августа зонд получил гравитационную помощь, что позволило ему достичь поразительной скорости 394,736 635,266 миль в час (364,660 586,863 км/ч) при приближении к поверхности Солнца. Это побило его предыдущий рекорд скорости в 2021 XNUMX миль в час (XNUMX XNUMX км/ч), установленный в ноябре XNUMX года.

Солнечный зонд Паркер не только побил рекорд скорости, но и установил новый рекорд расстояния, пройдя всего на 4.51 миллиона миль (7.26 миллиона км) от поверхности Солнца. Это ближе, чем любой другой космический корабль когда-либо обращался по орбите, что стало важной вехой для НАСА.

Ключ к достижению таких невероятных скоростей и близости к Солнцу лежит в пролетах Венеры. Когда зонд проходит мимо планеты, Венера поглощает часть орбитальной энергии зонда, позволяя ему приблизиться к Солнцу. У Солнечного зонда Паркер запланирован еще один пролет, и во время своего последнего подхода к Солнцу в конце 2024 года он, как ожидается, пройдет на расстоянии 3.83 миллиона миль (6.16 миллиона км) от поверхности Солнца. Ожидается, что этот последний полет разгонит зонд до еще большей скорости, что укрепит его титул самого быстрого объекта, созданного человеком.

Основная задача Parker Solar Probe, запущенного в августе 2018 года, — изучение солнечной короны, самого внешнего слоя солнечной атмосферы. Понимая, как тепло распространяется через корону, а также как плазма и магнитные поля претерпевают изменения на поверхности Солнца, ученые надеются получить представление о таких явлениях, как солнечный ветер, и улучшить свои возможности прогнозирования космической погоды.

В целом, постоянные поиски новых рекордов и бесценных данных с помощью солнечного зонда Parker сделали его новаторской миссией в нашем стремлении разгадать тайны Солнца.

источники:

- НАСА (исходная статья)