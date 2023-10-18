Солнечный зонд НАСА «Паркер» побил собственный рекорд как самый быстрый объект, созданный человеком

Солнечный зонд НАСА «Паркер» в очередной раз побил свой собственный рекорд, став самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом. 27 сентября зонд достиг ошеломляющей скорости 394,736 635,266 миль в час (364,660 586,863 км/ч), пролетая вблизи поверхности Солнца. Это превосходит предыдущий рекорд в 2021 21 миль в час (XNUMX XNUMX км/ч), установленный в ноябре XNUMX года. Эта невероятная скорость стала возможной благодаря гравитационной помощи во время пролета Венеры XNUMX августа.

Помимо рекорда скорости, солнечный зонд Паркер также установил новый рекорд дальности, пройдя всего в 4.51 миллиона миль (7.26 миллиона км) от поверхности Солнца. Ни один космический корабль никогда раньше не вращался так близко к Солнцу, что стало важной вехой для НАСА.

Пролеты Венеры играют жизненно важную роль в миссии зонда по изучению раскаленной поверхности Солнца. Когда зонд проходит мимо Венеры, планета поглощает часть орбитальной энергии Паркера, позволяя ему приблизиться к Солнцу еще больше. Запланирован еще один облет: ожидается, что самый близкий подход зонда к Солнцу будет всего на расстоянии всего 3.83 миллиона миль (6.16 миллиона км) от поверхности в конце 2024 года. Ожидается, что во время своего последнего полета зонд достигнет еще большей скорости. солнце.

Запущенный в августе 2018 года миссия Parker Solar Probe — проникнуть в тайны солнечной короны, самого внешнего слоя ее атмосферы. Понимая, как тепло перемещается через корону, как плазма и магнитные поля развиваются на поверхности Солнца и как эта динамика способствует таким явлениям, как солнечный ветер, ученые стремятся улучшить свои прогнозы космической погоды.

Последние достижения Солнечного зонда Паркер подчеркивают его значение в расширении границ исследования и научного понимания нашей звезды, Солнца.

Определения:

– Солнечный зонд Паркер: космический корабль НАСА, запущенный в 2018 году для изучения солнечной короны и лучшего понимания космической погоды.

– Пролет Венеры: когда космический корабль проходит близко к планете Венера, используя ее гравитацию для изменения своей траектории и увеличения скорости.

источники:

- НАСА