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Солнечный зонд НАСА «Паркер» побил собственный рекорд как самый быстрый объект, созданный человеком

ByГабриэль Бота

Октябрь 18, 2023
Солнечный зонд НАСА «Паркер» побил собственный рекорд как самый быстрый объект, созданный человеком

Солнечный зонд НАСА «Паркер» в очередной раз побил свой собственный рекорд, став самым быстрым когда-либо созданным человеком объектом. 27 сентября зонд достиг ошеломляющей скорости 394,736 635,266 миль в час (364,660 586,863 км/ч), пролетая вблизи поверхности Солнца. Это превосходит предыдущий рекорд в 2021 21 миль в час (XNUMX XNUMX км/ч), установленный в ноябре XNUMX года. Эта невероятная скорость стала возможной благодаря гравитационной помощи во время пролета Венеры XNUMX августа.

Помимо рекорда скорости, солнечный зонд Паркер также установил новый рекорд дальности, пройдя всего в 4.51 миллиона миль (7.26 миллиона км) от поверхности Солнца. Ни один космический корабль никогда раньше не вращался так близко к Солнцу, что стало важной вехой для НАСА.

Пролеты Венеры играют жизненно важную роль в миссии зонда по изучению раскаленной поверхности Солнца. Когда зонд проходит мимо Венеры, планета поглощает часть орбитальной энергии Паркера, позволяя ему приблизиться к Солнцу еще больше. Запланирован еще один облет: ожидается, что самый близкий подход зонда к Солнцу будет всего на расстоянии всего 3.83 миллиона миль (6.16 миллиона км) от поверхности в конце 2024 года. Ожидается, что во время своего последнего полета зонд достигнет еще большей скорости. солнце.

Запущенный в августе 2018 года миссия Parker Solar Probe — проникнуть в тайны солнечной короны, самого внешнего слоя ее атмосферы. Понимая, как тепло перемещается через корону, как плазма и магнитные поля развиваются на поверхности Солнца и как эта динамика способствует таким явлениям, как солнечный ветер, ученые стремятся улучшить свои прогнозы космической погоды.

Последние достижения Солнечного зонда Паркер подчеркивают его значение в расширении границ исследования и научного понимания нашей звезды, Солнца.

Определения:
– Солнечный зонд Паркер: космический корабль НАСА, запущенный в 2018 году для изучения солнечной короны и лучшего понимания космической погоды.
– Пролет Венеры: когда космический корабль проходит близко к планете Венера, используя ее гравитацию для изменения своей траектории и увеличения скорости.

источники:
- НАСА

By Габриэль Бота

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