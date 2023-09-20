Солнечный зонд НАСА «Паркер» собирает ценные данные о корональном выбросе массы

Солнечный зонд Паркер, новаторская миссия НАСА по «прикосновению к Солнцу», недавно преодолел корональный выброс массы (CME), мощный солнечный выброс заряженных частиц. Встреча произошла 5 сентября 2022 года, хотя результаты и исследования, связанные с ней, теперь подробно описаны в новой статье в The Astrophysical Journal.

Это событие ознаменовало значительный отход от типичного изучения КВМ, поскольку их обычно наблюдают с Земли. Однако солнечный зонд Паркер смог наблюдать этот конкретный КВМ вблизи, поскольку он находился всего в 5.7 миллионах миль от поверхности Солнца. Эта близость позволила ученым собрать бесценные данные и понять взаимодействие между КВМ и межпланетной пылью.

CME — это массивные извержения внешней атмосферы Солнца, которые могут иметь серьезные последствия для космической погоды, включая сбои в работе спутников, систем связи, навигационных технологий и энергосетей на Земле. Понимание того, как КВМ взаимодействуют с межпланетной пылью, имеет решающее значение для прогнозирования их воздействия на нашу планету.

Встреча в сентябре прошлого года была первым разом, когда Паркер наблюдал КВМ, и результаты были замечательными. Зонд наблюдал, как КВМ расчистил путь сквозь межпланетную пыль, сместив его примерно на 6 миллионов миль от Солнца. Однако пыль почти сразу же пополнилась частицами межпланетной пыли, проплывающими через Солнечную систему.

Это открытие подтвердило теорию о том, что происходит взаимодействие между КВМ и пылью, предлагая ученым более глубокое понимание динамики солнечной короны. Наблюдения, сделанные камерой Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) солнечного зонда Parker Solar Probe, сыграли важную роль в этом прорыве.

Хотя для полного понимания влияния межпланетной пыли на КВМ необходимы дополнительные исследования и наблюдения, это знаковое открытие открывает новые возможности для изучения сложностей нашего Солнца и его влияния на космическую погоду.

Источники: Scientific American, НАСА.