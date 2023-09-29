Солнечный зонд НАСА «Паркер» установил новый рекорд и позволил получить представление о солнечной атмосфере

Солнечный зонд НАСА «Паркер» продолжает делать новаторские открытия, погружаясь глубже в атмосферу Солнца, проливая свет на его загадочное поведение и его влияние на космическую погоду. Недавно зонд достиг 17-го сближения на близкое расстояние, пройдя всего лишь на расстояние 4.51 миллиона миль (7.26 миллиона километров) от Солнца, что стало новым рекордом для самого близкого к Солнцу рукотворного объекта.

С момента своего запуска в августе 2018 года солнечный зонд Parker достиг рекордных результатов. Он превзошел предыдущий рекорд, установленный космическим кораблем «Гелиос-2» в 1976 году, что сделало его самым близким искусственным объектом к Солнцу в истории. Зонд также стал первым космическим кораблем, успешно пролетевшим через внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона.

Миссия Parker Solar Probe, оснащенного современным тепловым экраном, состоит в том, чтобы изучить солнечную корону и собрать важные данные о ее структуре, происхождении солнечного ветра и тайнах, которые ее окружают. Понимание внутреннего устройства Солнца необходимо для прогнозирования и смягчения потенциальных угроз, создаваемых космической погодой для сетей связи, спутников и энергосистем на Земле.

Во время одного из своих недавних витков солнечный зонд Паркер пролетел через интенсивный корональный выброс массы (КВМ), подтвердив теорию о том, что КВМ взаимодействуют с межпланетной пылью. Это открытие имеет важное значение для прогнозирования космической погоды.

Несмотря на близость к Солнцу, зонд остается в добром здравии. Планируется, что он передаст данные о состоянии в Лабораторию прикладной физики Джона Хопкинса и предоставит ценные научные данные о солнечном ветре. Эти данные будут способствовать лучшему пониманию сложной динамики Солнца.

Достижения Parker Solar Probe имеют большое значение для освоения космоса. Разгадывая тайны Солнца, ученые смогут получить жизненно важную информацию, которая поможет защитить нашу технологическую инфраструктуру и улучшить наше понимание Вселенной.

источники:

– пресс-релиз НАСА

- Гизмодо