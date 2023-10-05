Солнечный зонд НАСА «Паркер» устанавливает новый рекорд и дает представление о солнечной атмосфере

Солнечный зонд НАСА «Паркер» достиг еще одной важной вехи, приблизившись к Солнцу ближе, чем когда-либо прежде, предоставив ценную информацию о загадочной атмосфере звезды и ее влиянии на космическую погоду. Во время своего 17-го витка зонд приблизился к Солнцу на расстояние 4.51 миллиона миль, побив свой собственный рекорд.

С момента своего запуска в августе 2018 года солнечный зонд Parker устанавливает рекорды и расширяет границы. Он превзошел предыдущий рекорд, установленный космическим кораблем «Гелиос-2» в 1976 году, став самым близким к Солнцу искусственным объектом. Зонд, оснащенный современным тепловым экраном, предназначен для изучения солнечной короны и сбора важных данных, позволяющих разгадать ее структуру, происхождение солнечного ветра и самой загадочной короны.

Понимание динамики Солнца имеет важное значение, поскольку его процессы могут влиять на космическую погоду, создавая угрозу для спутников, сетей связи и даже энергосетей Земли. Недавнее событие, связанное с пролетом солнечного зонда Паркер через интенсивный корональный выброс массы (CME), подтвердило теорию двухдесятилетней давности. Выяснилось, что КВМ, мощные солнечные извержения, взаимодействуют с межпланетной пылью, что имеет серьезные последствия для прогнозирования космической погоды.

НАСА подтвердило, что, несмотря на близость к Солнцу, солнечный зонд Паркер остается в добром здравии. Космический корабль должен передавать данные о состоянии в Лабораторию прикладной физики Джона Хопкинса в Мэриленде, а затем отправлять обратно научные данные, в первую очередь посвященные солнечному ветру. Эти данные будут способствовать дальнейшему пониманию исследователями сложной динамики Солнца.

Инновационная миссия Parker Solar Probe — пролить свет на неуловимую атмосферу Солнца, предоставив ценные данные, которые могут помочь нам лучше понять звезду, которая поддерживает жизнь на Земле.

Определения:

– Солнечный зонд Паркер: космический корабль НАСА, предназначенный для изучения Солнца и его короны, а также сбора данных для понимания космической погоды и солнечных процессов.

– Корона: внешняя атмосфера Солнца, состоящая из чрезвычайно горячей плазмы.

– Солнечный ветер: поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем, который влияет на космическую погоду.

– Корональный выброс массы (CME): массивный выброс плазмы и магнитных полей из солнечной короны, часто приводящий к геомагнитным бурям на Земле.

источники:

– Пресс-релиз НАСА: [ссылка]

– Словарь.com

- Британская энциклопедия.