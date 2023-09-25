Солнечный зонд НАСА «Паркер» исследует мощный корональный выброс массы

Солнечный зонд НАСА «Паркер» вошел в историю, безопасно пролетев через один из самых мощных корональных выбросов массы (CME), когда-либо зарегистрированных. Запущенный в 2018 году зонд был специально разработан для изучения нашей местной звезды — Солнца. Всего через два месяца после запуска он побил рекорд по максимальному приближению космического корабля к Солнцу. Оснащенный солнечным экраном, зонд подошел к поверхности Солнца на расстояние 8.5 миллионов километров (5.3 миллиона миль) и, как ожидается, побьет этот рекорд, продолжая свою миссию.

В сентябре 2022 года солнечный зонд «Паркер» влетел прямо в КВМ и оставался внутри плазмы несколько дней. Это предоставило исследователям ценные данные о взаимодействии между КВМ и космической пылью и мусором, присутствующими в нашей Солнечной системе, - явлении, которое ранее было только теоретическим. CME переместил космический мусор на расстояние примерно 9.6 миллиона километров (6 миллионов миль), но образовавшаяся пустота была быстро заполнена. Понимание того, как КВМ распространяются через межпланетную среду, будет способствовать прогнозированию и отслеживанию потенциально опасной космической погоды.

Миссия солнечного зонда Паркер была насыщенной: последние данные улучшили наше понимание высокоскоростных солнечных ветров. Поскольку зонд приблизится к Солнцу в течение следующих двух лет, ожидается, что в результате этой новаторской миссии будут сделаны новые открытия.

источники:

– Лаборатория прикладной физики Джонса Хопкинса (APL)