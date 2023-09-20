Солнечный зонд НАСА «Паркер» снял крупные кадры мощного солнечного взрыва

Солнечный зонд НАСА «Паркер» достиг замечательной вехи, сняв с близкого расстояния кадры массивного солнечного извержения. Видео, опубликованное учеными из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, демонстрирует чрезвычайно мощный корональный выброс массы (КВМ), произошедший в прошлом году. КВМ — это взрывные события, во время которых из атмосферы Солнца выбрасывается сверхгорячая плазма, состоящая из заряженных частиц, которые могут нарушить радиосвязь и вызвать различные возмущения на Земле.

CME, с которым столкнулся солнечный зонд Паркер, был описан НАСА как один из самых мощных из когда-либо зарегистрированных. Зонд не только пережил столкновение, но и сумел заснять все происходящее на камеру. Наблюдения Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса показывают, что КВМ могут высвобождать магнитные поля и запускать миллиарды тонн плазмы со скоростью от 60 до 1,900 миль в секунду. В случае этого конкретного КВМ наблюдалось ускорение частиц до 840 миль в секунду, что предоставило ценные данные для ученых, изучающих движущие механизмы, стоящие за этими извержениями.

Солнечный зонд «Паркер» был специально разработан для изучения Солнца и считается самым быстрым космическим кораблем в истории. Он может приближаться к поверхности Солнца на расстояние до 4 миллионов миль, выдерживая экстремальные температуры благодаря специальному тепловому экрану и автономной системе, защищающей зонд от солнечных излучений. Во время встречи с CME зонд провел почти два дня после ударной волны и вышел невредимым, предоставив исследователям беспрецедентную информацию.

Помимо изучения КВМ, исследователи НАСА также исследовали влияние солнечной бури на межпланетную пыль. Понимание этих взаимодействий имеет решающее значение для улучшения прогнозирования космической погоды в будущем. Расс Ховард, физик из APL, заявил, что они начинают понимать, как межпланетная пыль влияет на форму и скорость КВМ.

Солнечный зонд Паркер уже раскрыл другие важные солнечные явления, такие как источник солнечного ветра. Эти наблюдения способствуют нашему пониманию Солнца и его влияния на космическую погоду. Успех миссии Parker Solar Probe приближает нас к разгадке тайн нашей звезды и расширению наших знаний о Вселенной.

Источник: Business Insider