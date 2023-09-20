CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Солнечный зонд НАСА «Паркер» снял крупные кадры мощного солнечного взрыва

ByМамфо Брешиа

сентябрь 20, 2023
Солнечный зонд НАСА «Паркер» снял крупные кадры мощного солнечного взрыва

Солнечный зонд НАСА «Паркер» достиг замечательной вехи, сняв с близкого расстояния кадры массивного солнечного извержения. Видео, опубликованное учеными из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса, демонстрирует чрезвычайно мощный корональный выброс массы (КВМ), произошедший в прошлом году. КВМ — это взрывные события, во время которых из атмосферы Солнца выбрасывается сверхгорячая плазма, состоящая из заряженных частиц, которые могут нарушить радиосвязь и вызвать различные возмущения на Земле.

CME, с которым столкнулся солнечный зонд Паркер, был описан НАСА как один из самых мощных из когда-либо зарегистрированных. Зонд не только пережил столкновение, но и сумел заснять все происходящее на камеру. Наблюдения Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса показывают, что КВМ могут высвобождать магнитные поля и запускать миллиарды тонн плазмы со скоростью от 60 до 1,900 миль в секунду. В случае этого конкретного КВМ наблюдалось ускорение частиц до 840 миль в секунду, что предоставило ценные данные для ученых, изучающих движущие механизмы, стоящие за этими извержениями.

Солнечный зонд «Паркер» был специально разработан для изучения Солнца и считается самым быстрым космическим кораблем в истории. Он может приближаться к поверхности Солнца на расстояние до 4 миллионов миль, выдерживая экстремальные температуры благодаря специальному тепловому экрану и автономной системе, защищающей зонд от солнечных излучений. Во время встречи с CME зонд провел почти два дня после ударной волны и вышел невредимым, предоставив исследователям беспрецедентную информацию.

Помимо изучения КВМ, исследователи НАСА также исследовали влияние солнечной бури на межпланетную пыль. Понимание этих взаимодействий имеет решающее значение для улучшения прогнозирования космической погоды в будущем. Расс Ховард, физик из APL, заявил, что они начинают понимать, как межпланетная пыль влияет на форму и скорость КВМ.

Солнечный зонд Паркер уже раскрыл другие важные солнечные явления, такие как источник солнечного ветра. Эти наблюдения способствуют нашему пониманию Солнца и его влияния на космическую погоду. Успех миссии Parker Solar Probe приближает нас к разгадке тайн нашей звезды и расширению наших знаний о Вселенной.

Источник: Business Insider

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

сентябрь 24, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Потрясающая красота и научный потенциал кратера Шеклтон на Луне

сентябрь 24, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

ISRO продолжает попытки установить контакт с посадочным модулем и марсоходом Чандраяана-3

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Астронавт Фрэнк Рубио сожалеет о продлении миссии

сентябрь 24, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

сентябрь 24, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев