OSIRIS-REx НАСА успешно доставил на Землю образец астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx достиг важной вехи в освоении космоса, успешно доставив на Землю капсулу с образцами камней и пыли с астероида Бенну. Капсула приземлилась точно в назначенном месте на испытательном и тренировочном полигоне Министерства обороны штата Юта недалеко от Солт-Лейк-Сити в воскресенье. Эта замечательная миссия знаменует собой первое в истории возвращение образца американского астероида.

Получение этих образцов является важным шагом на пути к углублению нашего понимания происхождения нашей Солнечной системы и ее формирования. Бенну, астероид, с которого были собраны эти образцы, классифицируется как потенциально опасный астероид. Результаты, полученные в результате анализа этих образцов, предоставят ценную информацию о подобных астероидах, которые могут представлять угрозу для Земли.

На следующем этапе миссии команда OSIRIS-REx доставит образец Бенну в неоткрытой канистре самолетом в Космический центр НАСА имени Джонсона, расположенный в Хьюстоне, штат Техас. В центре ученые будут тщательно изучать и взвешивать образец, составлять перечень камней и пыли и раздавать порции Бенну ученым по всему миру.

Путешествие космического корабля OSIRIS-REx включало в себя преодоление миллиардов миль, чтобы достичь Бенну и вернуться. Капсула с образцом была выпущена в атмосферу Земли, находясь на расстоянии примерно 102,000 11 километров. Он вошел в атмосферу Земли у берегов Калифорнии, выпустив два парашюта для стабилизации и снижения скорости. Капсула мягко приземлилась на скорости XNUMX миль в час.

Для обеспечения чистоты образца капсула была немедленно перевезена во временное чистое помещение, установленное в ангаре полигона. В него постоянно подается азот, чтобы предотвратить загрязнение земными веществами. Такое пристальное внимание к поддержанию чистоты образца имеет решающее значение для научного анализа.

Образцы, собранные в Бенну, станут бесценным ресурсом для ученых всего мира. Они позволят сделать прорывные открытия, связанные с формированием планет, происхождением органических соединений, наличием воды и их значением в возникновении жизни на Земле. Более того, эта миссия будет способствовать расширению наших знаний о потенциально опасных астероидах, что в конечном итоге обеспечит безопасность и благополучие человечества.

источники:

– ИАНС