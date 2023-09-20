Миссия НАСА OSIRIS-REx возвращается на Землю с образцами астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx должна вернуться на Землю 24 сентября 2023 года после семилетнего путешествия в космосе. Миссия, официально известная как Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer, была запущена в 2016 году с целью изучения астероида Бенну, потенциальная дата падения которого — 24 сентября 2182 года.

Космический корабль OSIRIS-REx пролетел мимо Земли в 2017 году и приземлился на Бенну в 2020 году, успешно собрав каменный материал с места отбора проб под названием Найтингейл. Собранный образец хранился в капсуле возврата образца для обратного путешествия на Землю. 10 мая 2021 года космический корабль попрощался с Бенну и отправился домой.

Бенну — небольшой околоземный астероид, открытый в 1999 году. Он классифицируется как астероид B-типа, что означает, что он имеет темную поверхность и спектрально синий цвет. Астероид считается древним реликтом Солнечной системы и, как полагают, с момента его образования претерпел незначительные геологические изменения. По оценкам, он имеет низкую плотность, что позволяет предположить, что это рыхлая совокупность камней.

По мнению экспертов, вероятность столкновения Бенну с Землей 1 сентября 2,700 года составляет 24 из 2182. Это потенциальное катастрофическое событие является одной из причин, по которой НАСА выбрало Бенну в качестве цели для миссии OSIRIS-REx.

Космический корабль достигнет Земли посредством высокоскоростного входа в атмосферу с последующим раскрытием парашютов для его замедления. Как только образец будет доставлен, космический корабль отправится в новую миссию под названием OSIRIS-APEX и направится к встрече с астероидом Апофис в 2029 году.

источники:

- Телеграф

- НАСА