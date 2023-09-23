Космический корабль НАСА OSIRIS-REx доставит на Землю первый в истории образец астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx должен пролететь мимо Земли в эти выходные, доставив с собой образец, собранный с астероида Бенну. Эта историческая миссия знаменует собой первую попытку НАСА вернуть материал с астероида. Запущенный в 2016 году, OSIRIS-REx достиг Бенну в 2018 году, где с помощью вакуумной палочки собрал пыль и гальку с поверхности астероида.

Космический корабль планирует доставить образец 24 сентября 2023 года, около 7:30 по восточному стандартному времени. Капсула с образцом будет сброшена с высоты 100,000 XNUMX километров и приземлится в пустыне штата Юта в США. Команда на выпуск будет отправлена ​​из центра управления Lockheed Martin в Колорадо.

Как только образец будет признан безопасным, его доставят во временную чистую лабораторию в Центре космических полетов имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где он будет каталогизирован и проанализирован в течение двух лет, с конца 2023 по 2025 год. Примерно 75% образца Бенну будет сохранить для будущих исследований.

После анализа космический корабль OSIRIS-REx будет переименован в OSIRIS-APEX и отправится к околоземному астероиду Апофис, выйдя на орбиту вокруг космического камня к 2029 году.

Астероид Бенну — небольшой объект диаметром 500 метров, вращающийся вокруг Солнца каждые шесть лет. Считается, что это остатки гораздо более крупного космического камня. Хотя существует небольшая вероятность того, что он может столкнуться с Землей в 2182 году, цель миссии — изучить состав Бенну и лучше понять состояние и состав материи в ранней Солнечной системе.

Эта необычная миссия подчеркивает выдающиеся возможности НАСА и расширяет границы исследования космоса. Возвращение образца с Бенну предоставит бесценную информацию об истории нашей солнечной системы и проложит путь для будущих научных начинаний.

источники:

- НАСА