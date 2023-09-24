Ожидается, что космическая капсула приземлится с образцом астероида в пустыне Юты

Космическая капсула с образцом каменного материала, собранного с астероида, в воскресенье приземлится на парашюте в пустыне штата Юта. Это третий образец астероида, возвращенный на Землю, и самый большой из них. Образцы были собраны миссией OSIRIS-REx, результатом сотрудничества НАСА и ученых из Университета Аризоны.

Космический корабль OSIRIS-REx был разработан для сбора образцов с богатого углеродом астероида Бенну. Оснащенный камерами космический корабль сделал важные снимки и разработал трехмерные карты астероида. Он также измерил температуру Бенну, нанес на карту его минеральный и химический состав и использовал рентгеновские лучи и инфракрасный свет для его просмотра.

Роботизированная рука космического корабля собрала рыхлые камни и грязь с поверхности астероида, запечатав их внутри капсулы для возврата образцов. Отделившись от космического корабля, капсула начала спуск через атмосферу Земли.

Миссия OSIRIS-REx началась в 2016 году, когда космический корабль стартовал из Флориды. Он достиг Бенну в 2018 году, а в 2020 году контактировал с поверхностью астероида примерно на пять секунд для сбора образцов. В мае 2021 года космический корабль отправился обратно на Землю.

Ожидается, что образец приземлится на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта в Западной пустыне штата Юта в воскресенье. Ученые будут присутствовать, чтобы забрать капсулу после приземления. Образец не будет содержать таких загрязнений, как вирусы или бактерии, что обеспечивает его безопасность. Подобные меры предосторожности были приняты с образцами предыдущих миссий, например, с лунной миссии Аполлон-11.

Бенну, целевой астероид миссии OSIRIS-REx, представляет собой небольшой богатый углеродом астероид, который проходит относительно близко к Земле каждые шесть лет. Ученые надеются изучить его состав, чтобы лучше понять риски и характеристики околоземных астероидов. Они также стремятся получить больше информации о потенциальной доставке жизнеобразующих соединений и возможности добычи воды для ракетного топлива с астероидов.

По итогам миссии космический корабль OSIRIS-REx будет переименован в OSIRIS-APEX и перепрофилирован для изучения другого околоземного астероида, Апофиса, в 2029 году.

Чтобы посмотреть прямую трансляцию приземления капсулы OSIRIS-REx, вы можете перейти по ссылке NASA Live.

Источник: Аль-Джазира, НАСА.